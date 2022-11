Man die bedreigingen uitte in Anderlechts ziekenhuis, overleden na brand in eigen cel

De man die vorige week met een mes ‘ernstige bedreigingen’ uitte in het Sint-Anna ziekenhuis in Anderlecht is maandag om het leven gekomen. De man stichtte brand in zijn cel en overleed aan zijn verwondingen. Dat meldt het Brusselse parket.

De 24-jarige man had zich vrijdagvoormiddag aangeboden aan het ziekenhuis Sint-Anna in Anderlecht, gewapend met een mes. Volgens de lokale politie zou hij toen ‘ernstige bedreigingen’ hebben geuit. Daarna verdween hij. Na een uitgebreide zoektocht door de politie kon de verdachte vrijdagavond opgepakt worden.

Het parket van Brussel startte daarop de zogenaamde Nixon-procedure op, met het doel de man gedwongen te laten opnemen in de psychiatrie. Omdat de verdachte niet aan de voorwaarden bleek te voldoen, werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem aan te houden voor inbreuken op de wapenwet.

De man werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis van Sint-Gillis, maar daar kwam hij maandag om het leven. ‘Hij heeft brand gesticht in zijn cel in de gevangenis van Sint-Gillis’, meldt parketwoordvoerster Willemien Baert. ‘Hij liep hierbij zware brandwonden op en werd overgebracht naar het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek, waar hij in de loop van de dag is overleden aan zijn verwondingen. Het parket heeft een onderzoek geopend. Er werd een wetsdokter aangesteld en de parketmagistraat is ter plaatse afgestapt, samen met het labo van de gerechtelijke politie en een branddeskundige. Er werd eveneens een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek is volop aan de gang en in dit stadium kan geen verdere informatie verstrekt worden.’

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.