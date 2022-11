Hogere spaarrente bij Keytrade Bank

Keytrade Bank betaalt vanaf 1 december een hogere rente op twee van haar spaarrekeningen.

De Azur-spaarrekening biedt vanaf dan 0,5 procent basisrente en 0,2 procent getrouwheidspremie. De High Fidelity-rekening biedt 0,3 procent basisrente en 0,7 procent getrouwheidspremie. De totale rente voor wie het geld een jaar laat staan, bedraagt dan respectievelijk 0,7 en 1,0 procent. Nu is dat nog 0,11 en 0,16 procent. Nieuwe klanten die een rekening openen, ontvangen meteen 50 euro van Keytrade Bank.

De bank noemt de verhoging van de depositorente door de ECB als aanleiding voor de beslissing. Die depositorente bedraagt nu 1,5 procent. ‘Het zou fundamenteel oneerlijk zijn om in deze situaties de rente niét aan te passen’, vindt ceo Thierry Ternier van Keytrade.

Grootbanken

Voorlopig is het wachten op de eerste grootbank die beweging brengt in de spaarrente. Verwacht wordt dat de ECB de depositorente op 15 december opnieuw optrekt tot een niveau van 2,0 of 2,25 procent. De verhoging is noodzakelijk om de inflatie te beteugelen.

Keytrade is de vijfde bank die in België de spaarrente verhoogt. Eerder gebeurde dat bij NIBC Direct, MeDirect, CKV en Santander. Die laatste bank biedt ook 1,0 procent op een spaarrekening zonder bijkomende voorwaarden op te leggen.