Kerk ontving 86 meldingen van seksueel misbruik

Tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 zijn bij de opvangpunten van de katholieke kerk 86 meldingen van seksueel misbruik gemeld. Ter vergelijking: in de periode 1 januari 2020 tot 30 juni 2021, dus op anderhalf jaar tijd, werden 59 meldingen genoteerd. Dat blijkt uit het jaarverslag ‘Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk van België’.

In januari 2012 werden tien opvangpunten opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie. Via de opvangpunten - één voor elk van de acht bisdommen en twee voor de Vlaamse en de Franstalige kloosterordes - wilde de kerk komen tot erkenning van de slachtoffers en herstelmaatregelen voor verjaarde feiten. Sinds 2021 zijn de tien opvangpunten vervangen door twee gemeenschappelijke opvangpunten.

In de periode 1 juli 2021 - 30 juni 2022 werden 86 nieuwe meldingen geregistreerd, waardoor het totale aantal meldingen sinds de oprichting van de opvangpunten op 717 komt. Daarnaast waren er in het verleden ook nog 628 meldingen bij het Centrum voor Arbitrage, dat van tijdelijke duur was (2012-2015).

‘Het aantal meldingen is duidelijk meer dan in de periode 2016-2017 waar we slechts 8 meldingen noteren, in de periode 2018-19 waar we in een periode van twee jaar 64 meldingen noteren en in de periode 1-1-2020-30-6-2021 waar we in een periode van anderhalf jaar 59 meldingen noteren’, aldus het rapport. Een verklaring voor het stijgend aantal meldingen van verjaarde feiten is er niet meteen. De recente onthullingen in Frankrijk en enkele andere landen en de berichtgeving in de media hierover waren voor sommigen misschien een nodige duw in de rug, klinkt het.

Daders zijn op twee na allemaal mannen

De daders zijn op twee na allemaal mannen, vooral priesters of religieuzen, maar ook pastoraal aangestelden. Zowat 64 procent van de daders was al overleden op het moment van de melding. Ruim drie kwart van de meldingen (76 procent) gaat over feiten die zich meer dan 30 jaar geleden hebben voorgedaan, 15 procent van de feiten dateert van de laatste twintig jaar.

De slachtoffers zijn meestal mannen (67 procent) en komen vaker uit het Nederlandse taalgebied (58 procent). Acht op de tien slachtoffers waren op het moment van de feiten jonger dan 18 jaar en 16 procent zelfs jonger dan 10 jaar. In 40 gevallen (47 procent) deden de feiten zich voor in een school en 20 (24 procent) in een parochie. Bij een aantal slachtoffers deed het misbruik zich voor tijdens hun periode als misdienaar, in de sector van de zorgverlening of bij de jeugdbeweging.

Aan 28 personen werden financiële tegemoetkomingen uitbetaald, gaande van 1.000 tot 25.000 euro. Twaalf dossiers zijn momenteel nog niet volledig afgerond en dertien dossiers werden doorverwezen naar justitie omdat de verjaring van de feiten niet duidelijk was of omdat de levende dader alsnog een risico zou kunnen vormen.