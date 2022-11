Pro League vraagt Belgische clubs dit weekend met regenboogband te spelen: ‘Beste antwoord dat we kunnen geven’

De Pro League, de verzameling van profclubs in ons land, vraagt alle clubs in tweede klasse die dit weekend een wedstrijd spelen, om een regenboogband te dragen. Die band is verboden op het WK voetbal, met een wereldwijde golf van protest tot gevolg. ‘Het is het beste antwoord dat we zelf kunnen geven’, zegt ceo Lorin Parys.

Clubs uit 1A moeten de komende weken het voetbalveld niet op omdat het WK plaatsvindt in Qatar. Maar in tweede klasse, de Challenger Pro League, is er wel voetbal. En daar zal de kapiteinsband in regenboogkleuren te zien zijn waar zoveel over te doen is op dat WK in Qatar. De Pro League, de vereniging van Belgische profclubs, vraagt de clubs om die band te dragen. Als statement. ‘Het is een goed moment om dat te doen en ons antidiscriminatiebeleid onder de aandacht te brengen’, zegt Lorin Parys, ceo van de Pro League.

Gelijke rechten

De bedoeling was dat op het WK in Qatar een aantal landen met die kapiteinsband zouden spelen, als statement voor meer inclusiviteit en gelijke rechten voor de lgbti-gemeenschap. Maar de Wereldvoetbalbond Fifa floot hen terug: kapiteins die hem dragen, krijgen een gele kaart. Alle landen, waaronder ook België, plooiden: de band zal niet te zien zijn.

‘Ik ga me niet uitlaten over schuldigen in die zaak: ik kies om de focus te leggen op wat we zelf kunnen doen’, zegt Parys. ‘Wel: ons standpunt is heel duidelijk.’ Volgens Parys werken de voetbalclubs in ons land aan verschillende projecten tegen ongelijkheid, tegen homo- en transfobie, tegen racisme. ‘Daar zit een heel beleid achter dat we consequent uitdragen. Het is een goed moment om daar nog eens de nadruk op te leggen.’

No-brainer

Volgens Fifa is de OneLove-kapiteinsband een politiek statement, het verbod is daarop gebaseerd. ‘Ik vind dat helemaal niet politiek’, zegt Parys. ‘Voor de Pro League is de essentie van voetbal dat iedereen het moet kunnen spelen, of je nu vluchteling of dokter bent, welke huidskleur je ook hebt of wat je geaardheid ook is. Alle maatschappelijke barrières vallen weg op een voetbalveld. Als er dan in de maatschappij drempels zijn die ervoor zorgen dat sommigen niet tot voetballen komen, dan is het toch een no-brainer dat je daar een boodschap rond brengt? We zijn de grootste sport van het land, het is onze verantwoordelijkheid om onze stem te laten horen. Voetballen doe je niet in het luchtledige.’

De regenboogband zal niet verplicht zijn voor clubs die spelen komend weekend: het is een oproep van de Pro League, geen must. ‘Het is wel mooi om te zien dat bijvoorbeeld bij de match Lierse-Beveren al cornervlaggen in de regenboogkleuren te zien waren’, zegt Parys.

De ceo van de Pro League gaat zelf niet naar het WK. ‘Dat heeft mijn echtgenoot (Bart Van Bever, red.) al heel duidelijk gemaakt in interviews: ik ga uit principe niet.’