Kim Jong-un neemt dochter mee op uitstap naar raketplatform

Het is de eerste keer dat de wereld kennismaakt met een van de kinderen van de Noord-Koreaanse dictator. Volgens de geruchten heeft Kim Jong-un er drie, twee dochters en een zoon.

Een meisje in een sneeuwwitte jas, zwarte broek en rode schoentjes wandelt hand in hand met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Achter hen torent een ballistische raket van om en bij de 25 meter hoog. Het gaat om een Hwasong-17-raket, die een afstand van bijna 1.000 kilometer zou kunnen afleggen. In theorie raakt Noord-Korea daarmee tot in de Verenigde Staten. De VS waarschuwen al maanden dat het land een nucleaire test plant, maar de ogen waren afgelopen weekend vooral op het meisje gericht.

Kim Jong-un was met zijn ‘geliefde dochter en vrouw’ aanwezig bij de lancering van een intercontinentale ballistische raket op vrijdag, schrijven de staatsmedia erbij. Het is de eerste keer dat de wereld kennismaakt met een van de kinderen van de Noord-Koreaanse dictator. Volgens de geruchten heeft hij er drie, twee dochters en een zoon. De wereld hoorde voor het eerst over ‘baby Ju Ae’ toen basketbalspeler Dennis Rodman in 2013 vertelde dat hij haar had vastgehouden bij een bezoek aan Pyongyang. Vermoedelijk is zij het meisje dat nu figureert in de foto’s op de raketbasis.

Kim Jong-un en zijn dochter. Naam en leeftijd zijn onbekend, maar allicht heet ze Ju Ae. Foto: AFP

Kim Jong-un en zijn dochter waren er getuige van de laatste in een reeks raketlanceringen. De langeafstandsraket die vrijdag de lucht in werd geschoten, kwam opnieuw in Japanse wateren terecht. De Hwasong-17-raket kende in het verleden wat problemen, maar de recente lancering werd door Noord-Korea onthaald als een groot succes. Na de testvlucht herhaalde Kim Jong-un dat hij kernaanvallen zal beantwoorden met kernaanvallen. Met zijn rakettenregen laait de rivaliteit tussen Noord-Korea en rivalen Japan en Zuid-Korea opnieuw hoog op. Noord-Korea’s zuiderburen kunnen op Amerikaanse steun rekenen, terwijl het onvoorspelbare regime eerder China in de kaart speelt. Vermoedelijk wil het Noorden met de spieren rollen.

Foto: AFP

Goede vader

Maar wat wil het gezelschap van het meisje dan vertellen? Duidt Kim Jong-un haar op deze manier aan als opvolger? Volgens waarnemers is die kans klein. De leeftijd van het meisje is niet bekend, maar het staat vast dat het nog jaren zal duren voor Ju Ae haar vader kan opvolgen. Bovendien wordt de macht in Noord-Korea traditioneel van vader op zoon doorgegeven en hechten de Noord-Koreaanse media maar beperkt aandacht aan de aanwezigheid van het meisje. In het geval van een semiofficiële aanduiding als opvolger zou dat anders zijn.

Aan Japan Times zegt John Delury, een professor aan de Zuid-Koreaanse universiteit van Yonsei en expert in Noord-Korea, dat Kim Jong-un eerder de bedoeling heeft om een zachter imago te cultiveren. Dat deed hij ook al toen hij in 2012 zijn vrouw voorstelde, hoewel ze al drie jaar getrouwd waren. ‘Hij toont zich als een goede vader, die zijn gezin beschermt en bij uitbreiding ook Noord-Korea’, zegt hij. Volgens anderen wil de Noord-Koreaanse leider dan weer vooral gezegd hebben dat zijn nucleaire programma, zoals zijn dochter, bij de toekomst van Noord-Korea hoort. Eerder heeft Kim Jong-un al gezegd dat hij nooit zal inbinden op zijn nucleaire plannen.