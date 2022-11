Meunier: ‘Qatar kent een andere cultuur. Dat moeten we accepteren’

Op de persconferentie van Rode Duivels Thomas Meunier en Youri Tielemans ging het voornamelijk over één onderwerp: de beslissing van de Fifa om de OneLove-kapiteinsband dan toch niet toe te laten. ‘Dat is spijtig. Maar het is nu te laat om te beginnen protesteren’, zei Meunier daarover.

De eerste vragen die Meunier en Tielemans voorgeschoteld kregen in het Qatarese Abu Samra gingen niet over het sportieve. De kapitein van de Duivels zal woensdagavond tegen Canada niet met een OneLove-kapiteinsband spelen, en ook het woord ‘Love’ moet weggehaald worden van de witte uitshirts van de Belgen. ‘De regels hier in Qatar zijn verschillend met de Europese regels. Het is een andere cultuur. We moeten dat accepteren’, zei Meunier daarover.

Volgens de Dortmund-speler is er niets meer te doen aan de laattijdige beslissing van de Fifa: ‘Als we helemaal correct hadden willen zijn, hadden we maar niet naar Qatar moeten komen. Als de federatie had gezegd dat we niet naar het WK zouden gaan, had ik me daarbij neergelegd. Persoonlijk heb ik nooit getwijfeld om naar Qatar te komen, want ik heb jarenlang bij PSG (dat in Qatarese handen is, red.) gespeeld. Ik kende de situatie dus maar al te goed. Iedereen is nu hier en we moeten de situatie accepteren. Het is te laat. Op dat vlak is het een slimme zet van de Fifa. Er is simpelweg geen tijd meer om te protesteren. En dus wordt het tijd dat we ons op het voetbal concentreren.’

Tielemans: ‘Spelers zouden niet gestraft mogen worden’

Toch moest ook Tielemans nog eens terugkomen op de beslissing van de Fifa. De middenvelder heeft moeite om te begrijpen waarom de OneLove-kapiteinsband niet gedragen mag worden. ‘Die beslissing heeft iedereen verrast, maar nu kunnen we niets anders meer dan het te accepteren’, vertelde de Leicester-speler.

Youri Tielemans. Foto: afp

Tielemans vindt het een jammere zaak, omdat het dragen van de band een mooi signaal zou zijn geweest voor de lgbti-gemeenschap. ‘Het is spijtig, want het is een wereldwijd gevecht tegen discriminatie. De beslissing is echt last minute genomen. Wij als spelers dreigen schorsingen op te lopen en dat zou niet mogen. Niemand wil het riskeren om tegen een gele kaart aan te lopen.’

Blessure van Meunier evolueert goed

In het oefenduel tegen Egypte vrijdagavond vierde Meunier zijn rentree na een bij Dortmund opgelopen jukbeenbreuk. De rechterwingback mocht na 71 minuten invallen voor aanvoerder Eden Hazard en pakte zo zijn eerste minuten in zowat een maand.

Thomas Meunier speelde met een masker tegen Egypte. Foto: belga

Toch was Meunier op de eerste groepstraining in Qatar zondag plots afwezig. ‘Gisteren/zondag heb ik met Romelu (Lukaku, red.) individueel getraind’, vertelde Meunier. ‘Ik had immers een afspraak in het ziekenhuis voor mijn jukbeen, niet meer dan een controle. De blessure evolueert goed, dus ik maak me er geen zorgen over. De eerste twee wedstrijden zal ik met een masker spelen. Ik ben nog maar vijf weken ver in het herstel en moet het masker zes weken dragen. Fysiek ben ik in orde, want ik ben altijd blijven trainen.’

De wedstrijd tegen Canada nadert intussen met rasse schreden. Een wandeling in het park zal het duel tegen de Canadezen niet worden. Ze hebben een gevaarlijke voorlijn, met daarin Jonathan David, Tajon Buchanan en vooral Alphonso Davies. Die laatste is speelklaar en wordt aan de aftrap verwacht. Davies speelt op links en zal Meunier dus wel enkele keren tegenkomen. ‘Ik ken hem natuurlijk goed van in de Bundesliga. Canada heeft een goeie generatie, met heel wat spelers die in Europa actief zijn. Het komt er vooral op aan hen niet te onderschatten.’

Extra concurrentie voor Tielemans

Met Amadou Onana in de selectie is er plots extra concurrentie opgedoken voor Tielemans, centraal op het middenveld. De Everton-revelatie is een optie naast Axel Witsel als er wat meer defensieve zekerheid moet worden ingebouwd. Tegen Egypte verscheen Hans Vanaken aan de aftrap. ‘Hans is een hele goeie speler, die de voorbije jaren veel progressie heeft gemaakt. Hij is de top van het Belgische voetbal en heeft meermaals de Gouden Schoen gewonnen. Ook bij de nationale ploeg heeft hij stappen gezet, is hij een belangrijke speler geworden. Het is aan de coach om de knopen door te hakken. Je weet het nooit op voorhand, want hij geeft de opstelling niet. Je moet er staan als hij je nodig heeft. Dat er concurrentie is, kan je wel zeggen. Dat is ook normaal als je naar de kwaliteiten in deze groep kijkt.’