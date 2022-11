Behalve Trump zijn ook andere controversiële figuren weer welkom op Twitter

Sinds Elon Musk de socialenetwerksite overnam, kregen enkele verbannen personen hun twitteraccount terug. Een overzicht.

Veruit de bekendste persoon die mag terugkeren, is voormalig Amerikaans president Donald Trump. Zijn persoonlijk account @realDonaldTrump werd op 9 januari 2021 verbannen na zijn rol in de bestorming van het Capitool drie dagen voordien. De accounts die gelinkt waren aan het ambt van Amerikaans president en aan het Witte Huis, bleven wel behouden.

Trumps account werd afgesloten omwille van berichten die Twitter beschouwde als een verheerlijking van geweld. Hij trok ook de betrouwbaarheid van de presidentsverkiezingen die Joe Biden won in twijfel.

Via een poll op Twitter bevroeg eigenaar Elon Musk de gebruikers over een eventuele terugkeer van Trump. Iets meer dan de helft van de vijftien miljoen stemmen was voor. Nog voor de stemming ten einde liep, liet Trump al weten niet van plan te zijn om weer te tweeten. Hij verkiest zijn eigen sociale netwerk ‘Truth Social’.

Kanye ‘Ye’ West. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Kanye West

In oktober werd het account van rapper Kanye West, die tegenwoordig de artiestennaam ‘Ye’ gebruikt, afgesloten na een antisemitische tweet. Ook op Instagram postte hij een antisemitisch bericht. Sinds zondagavond mag Ye weer tweeten, en dat deed hij met de Joods begroeting ‘Shalom’.

Jordan Peterson

De Canadese psycholoog Jordan Peterson, die tot zijn pensioen een jaar geleden verbonden was aan de universiteit van Toronto, moest in juni Twitter verlaten na een tweet over transman en acteur Elliot Page. Peterson had Page bij zijn ‘deadname’ (oorspronkelijke naam) genoemd en schreef ook: ‘Weten jullie nog, toen “pride” een zonde was? En Ellen Page heeft zonet haar borsten laten verwijderen door een criminele dokter.’

Onder meer via populaire boeken met ‘regels voor het leven’, wervende sociale media en lezingen is Peterson uitgegroeid tot een zeer invloedrijke conservatief. Hij kant zich tegen politieke correctheid en vindt dat er een ‘crisis van de mannelijkheid’ aan de gang is.

Drie dagen geleden kreeg hij weer toegang tot zijn account, wat hij vierde met een post van The shining-personage Jack, die zijn hoofd door een kapotgeslagen deur steekt.

Andrew Tate

Andrew Tate. Foto: rr

Gewezen professioneel kickbokser Andrew Tate bouwde in de Engelstalige online wereld invloed uit door ronduit seksistische posts en video’s, onder meer op Twitter. In 2017 werd hij verbannen van Twitter nadat hij had gepost dat vrouwen ‘enige verantwoordelijkheid dragen wanneer ze worden aangerand’. Hij vergeleek vrouwen ook met eigendommen en omschreef uitvoerig hoe hij een vrouw zou aanvallen. Nadat hij via nieuwe accounts opnieuw aanwezig was op de socialenetwerksite, werden ook die vorig jaar afgesloten. Op achttien november werd de verbanning opgeheven.

The babylon bee

Nog een controversieel account dat sinds 18 november weer is toegelaten, behoort toe aan de conservatieve satirische website The babylon bee. In maart werd dat account afgesloten nadat transvrouw Rachel Levine er werd voorgesteld als ‘Man van het Jaar’.

Kathy Griffin

In tegenstelling tot de anderen in dit lijstje werd de Amerikaanse comédienne Kathy Griffin van Twitter verbannen nà de overname door Musk. Ze had zijn profielfoto overgenomen en vlak voor de Amerikaanse midterms opgeroepen om ‘blauw’ (dus democratisch) te stemmen.