Gas- en olielobby bleek tijdens de klimaattop machtiger dan ooit

De opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad, dat was het doel. En elk jaar moeten er stappen gezet worden om dat doel te bereiken. Maar die stappen zijn in Egypte niet genomen. Er komt een klimaatfonds, maar de uitstoot van CO2 daalt amper. Waarom slagen onze wereldleiders er maar niet in om daadkrachtige beslissingen te nemen rond de klimaatopwarming?