Matthijs van Nieuwkerk stapt op na beschuldigingen over ‘angstcultuur’: ‘Verdere samenwerking onmogelijk’

De Nederlandse presentator Matthijs van Nieuwkerk en de omroep BNNVARA zetten hun samenwerking stop. Dat bericht het Nederlands persagentschap ANP. Het vertrouwen tussen de twee partijen was zoek na een vernietigend dossier door de Volkskrant.

‘Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk’, maakt van Nieuwkerk bekend in een statement aan de Nederlandse pers. De reactie van BNNVARA op onthullingen over de ‘angstcultuur’ achter zijn succesprogramma De wereld draait door, vat van Nieuwkerke op als ‘openlijke twijfel’. De omroep had gezegd dat ze teleurgesteld waren na ‘indringende gesprekken’ over zijn periode bij De wereld draait door.

De bal ging aan het rollen met een lange reconstructie door de Volkskrant, waarvoor de krant zeventig oud-medewerkers sprak. Ruim vijftig van hen onderschrijven de conclusie van ‘structureel grensoverschrijdend gedrag’ van de presentator. Meerderen ­kregen hierdoor een burn-out, angstaanvallen, of andere ernstige psychische klachten, in sommige gevallen langdurige.

De klachten over de wantoestanden talkshow, die van 2005 tot 2020 op televisie was, ­waren volgens de Volkskrant lang bekend bij de leiding van omroep BNNVARA, maar die greep niet in omdat het dagelijkse tv-programma zo succesvol was. De ‘harde’ redactiecultuur hoorde nu eenmaal bij het hoge peil, vond onder meer Frans Klein, de toenmalige omroepdirecteur die nu tv-directeur van de hele publieke omroep is. Ook de meeste eindredacteuren, officieel de leidinggevenden voor het programma, grepen niet in, of maakten zich zelf ook schuldig aan wangedrag, zoals Dieuwke Wynia, zo blijkt uit de reconstructie.