Defecte trein met 200 reizigers staat drie uur stil in Beveren

Een trein die maandagochtend van Antwerpen-Centraal naar Dendermonde reed, heeft door een defect bijna drie uur stilgestaan ter hoogte van Beveren. Een tweehonderdtal reizigers zat vast.

Omdat de trein door het defect zonder aandrijving was komen te zitten, besloot de NMBS om een hulplocomotief ter plaatse te sturen om het rijtuig weg te slepen.

‘Om veiligheidsredenen is beslist om de reizigers op de trein te laten’, zegt woordvoerder Bart Crols. ‘We hebben wel water en wafels uitgedeeld.’

De zowat 200 reizigers moesten dus drie uur wachten om hun traject voort te kunnen zetten.

Door het incident was een van de twee sporen tussen Antwerpen en Sint-Niklaas ook drie uur lang versperd, wat heel wat vertraging voor andere treinen veroorzaakte.

Zowel de stiptheid van de treinen als de tevredenheid van klanten ligt opvallend lager dan de voorbije twee jaar, zo zei NMBS-ceo Sophie Dutordoir in oktober nog in de Kamercommissie Mobiliteit. Door verouderde treinen vallen meer treinen in panne.