Mythische ex-baas moet Disney-sprookje nieuw leven inblazen

Minder dan een jaar na zijn vertrek, roept Disney de man die het bedrijf 15 jaar leidde in paniek terug als ceo. De 71-jarige moet de blunders van zijn zelfgekozen opvolger rechtzetten, onder meer over lgbtq-rechten.

A shocking development. Zo werd de managementwissel bij Disney vanochtend omschreven door de Amerikaanse tv-zender CNN. De onverwachte wissel aan de top heeft dan ook veel weg van een koningsdrama. Niet alleen kreeg de huidige ceo van Disney, Bob Chapek, in juni nog een contractverlenging van drie jaar. Het was zijn mythische voorganger Bob Iger - die vorig jaar op zijn 71 met pensioen ging na vijftien jaar als topman van Disney - die Chapek net voor het uitbreken van de coronacrisis eigenhandig had gekozen als zijn opvolger en hem een jaar lang had opgeleid.

1,5 miljard dollar verlies

De terugkeer van Iger lijkt dan ook sterk op een paniekingreep, ingegeven door de slechte financiële prestaties van Disney. Chapek zette tijdens de coronaperiode volop in op streaming, met diensten als Disney+, Hulu en ESPN+, in een poging te concurreren met Netflix. Een peperdure gok die voorlopig wel veel abonnees, maar nog niet de gewenste inkomsten oplevert. Omdat de productie- en marketingkosten veel hoger uitvielen dan begroot, boekten Disney+, Hulu en ESPN+ samen liefst 1,5 miljard dollar verlies in het vierde kwartaal. En dat weegt op de beurskoers. Het aandeel Disney noteert vandaag ruim 40 procent lager dan bij de start van dit jaar.

Mede onder druk van enkele activistische aandeelhouders werd daarom besloten om de 71-jarige Iger terug te roepen om orde op zaken te stellen, blijkt uit een persbericht dat zondagavond werd bekendgemaakt. Iger, die als een soort tussenpaus een nieuw contract van twee jaar tekende, krijgt daarbij niet alleen de opdracht de operationele kosten bij Disney terug te brengen en een nieuwe opvolger klaar te stomen. De 71-jarige ex-baas zal heel waarschijnlijk ook een aantal recente strategische beslissingen terugdraaien.

Clash met DeSantis

Zijn opvolger Chapek heeft zich immers niet alleen onpopulair gemaakt bij een aantal aandeelhouders en op Wall Street, hij kreeg ook steeds meer tegenwind binnenin het bedrijf. Niet het minst omdat hij zich erg laattijdig uitsprak tegen een antihomowet in de Amerikaanse staat Florida. Die ‘Don’t say gay’-wet verbiedt het leraren om over andere seksuele geaardheden dan heteroseksualiteit te praten tegen kinderen onder een bepaalde leeftijd.

Toen Chapek de omstreden wet onder druk van het opstandige Disney-personeel uiteindelijk toch veroordeelde, kwam dat Disney op een aanvaring te staan met de gouverneur van Florida - en mogelijke Republikeinse presidentskandidaat – Ron DeSantis. Die ontstak in woede en dreigde vanaf volgend jaar een einde te maken aan Disney’s belastingprivileges in Florida (DS 22 april). Wat pijn kan doen, want in die Amerikaanse staat heeft Disney een aantal grote pretparken.

Wereldleider ‘storytelling’

Een extra smet op de nalatenschap van Chapek is bovendien de pijnlijke conflict dat hij had met de populaire actrice Scarlett Johansson over haar vergoeding voor de Marvel-film Black Widow, toen deze door de pandemie gelijktijdig zowel in de filmzalen als op streamingdienst Disney+ werd uitgebracht (DS 1 oktober 2021). Ook dat had Iger – die zich achter de schermen meermaals negatief zou hebben uitgelaten over zijn opvolger – volgens ingewijden nooit op die manier laten gebeuren.

De heimwee naar zijn visionair leiderschap nam dan ook met de dag toe. Iger staat binnen het bedrijf bekend als de mand die van Disney de onbetwiste wereldleider maakt in ‘storytelling’, dankzij de opeenvolgende overnames van Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012) en 21st Century Fox (2019), en de historische opening van Disney’s eerste themapark en resort op het Chinese vasteland: Shanghai Disney Resort. Dat resulteerde in de release van tal van wereldwijde kassakrakers, zoals Marvels Avengers: Endgame, Disney’s Frozen en Frozen 2, en de baanbrekende film Marvels Black Panther.

Tjokvolle agenda

Zijn terugkeer lijkt voor velen binnen Disney dan ook een opluchting. Ook al omdat tot voor kort niets erop wees dat de mythische ex-ceo de uitdaging zou aangaan. Integendeel, de voorbije maanden zei Iger nog meermaals publiekelijk ‘neen’ tegen een mogelijke comeback. Hij wees er daarbij telkens op dat zijn agenda – ondanks zijn pensioen – tjokvol zat. Sinds zijn vertrek bij Disney werd Iger vennoot bij Josh Kushner’s durfkapitaalfonds Thrive Capital, werd hij bestuurder bij Genies Inc (een crypto-start-up waarmee mensen digitale avatars kunnen maken), begon hij te werken aan een tweede boek en werd hij meermaals gespot op zijn luxejacht in de Ionische Zee. Dat soort plezierreisjes zal de nieuwe (oude) Disney-baas nu wellicht voor een hele tijd moeten uitstellen.