Ook België zwicht voor Fifa: geen regenboogband voor Hazard

De Fifa zet de regenboogarmband buitenspel. Ook de aanvoerder van de Rode Duivels zal dan toch geen ‘OneLove’-band dragen. De Europese voetbalbonden willen geen gele kaart riskeren voor een statement over lgbti-rechten.

Enkele uren voor de aftrap van Engeland-Iran maakte de Engelse voetbalbond FA duidelijk dat aanvoerder Harry Kane de regenboogband niet zal dragen. Ook de Nederlandse voetbalbond vraagt aanvoerder Virgil van Dijk later vandaag dan toch geen ‘OneLove’-armband te dragen. De reden is dat de Fifa ermee dreigt om spelers die het wel doen, te bestraffen met een gele kaart. Als een aanvoerder twee wedstrijden zo’n armband draagt, volgt dus uitsluiting van deelname aan de derde wedstrijd. Dat hebben de voetbalbonden er niet voor over, zo blijkt uit een gezamenlijk statement van de zeven Uefa-landen die over dit onderwerp een spoedvergadering hadden met de Fifa.

Omdat ook België een van die zeven Uefa-landen is, kan daaruit worden afgeleid dat ook Eden Hazard geen regenboogband zal dragen woensdag in de eerste wedstrijd van de Rode Duivels, tegen Canada. Die droeg hij wel in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte, drie dagen geleden in Kuweit. Het is nog wachten op een officiële reactie van de Belgische voetbalbond.

Fans van inclusie

Nederland was voortrekker van de ‘OneLove’-campagne die de Uefa met tien deelnemende landen in september van dit jaar opzette. De Nederlandse voetbalbond betreurt dat ‘het niet gelukt is om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen’ in de onderhandelingen met de Fifa die dit weekend plaatsvonden. ‘Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen’, schrijft de Knvb. ‘Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als Uefa-werkgroep, KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan.’

Dat betekent niet dat de Europese ploegen geen statement ter ondersteuning van lgbti-rechten zullen maken, zo blijkt duidelijk uit de boodschap van de Engelse voetbalbond. ‘Onze spelers en trainers zijn ontgoocheld. Zij zijn grote fans van inclusie en zullen hun steun tonen op andere manieren’, klinkt het. Het is af te wachten hoe dat zal gebeuren, om 14 uur in de wedstrijd Engeland-Iran. Die wedstrijd is extra beladen, gezien de volatiele politieke situatie in Iran, waar het regime maandenlange protesten hardhandig de kop probeert in te drukken.

Europa versus Fifa

Uit de statements van de Engelse en Nederlandse voetbalbond valt te lezen dat het er bovenarms op zit tussen de Europese voetbalfederatie Uefa en de wereldvoetbalbond Fifa. ‘Wij zijn erg gefrustreerd door de Fifa-beslissing, die volgens ons zonder precedent is’, zo schrijft de FA. ‘We schreven al in september naar de Fifa om hen te informeren over onze wens om de “OneLove”-armband te dragen en zo actief inclusie in voetbal te ondersteunen, zonder repliek.’

De beslissing van de Fifa om over te gaan tot het bestraffen met een gele kaart komt dus wel erg laat. Net zoals pas aan de vooravond van het WK bekend werd dat er geen bier met alcohol geserveerd mag worden.

Dat er een haar in de boter zit tussen de Uefa en de Fifa was afgelopen weekend ook al duidelijk tijdens de persconferentie van Fifa-baas Gianni Infantino, die tekeerging tegen de hypocrisie van Europa en de ‘dubbele moraal’. Hij hekelde de overwegingen om het WK te boycotten omwille van de Lgbti-rechten in Qatar. ‘Wil je echt thuis zitten en zeggen hoe slecht ze hier wel niet zijn, omdat het niet toegestaan is om in het openbaar gay te zijn?’

Amnesty

Volgens Amnesty International heeft de Fifa alle voeling met de 21e eeuw verloren. ‘De Fifa trekt zich niks aan van maatschappelijke debatten en kritiek op het WK. Het was al erg dat ze niet voor een compensatiefonds voor de getroffen arbeiders in Qatar hebben gezorgd, zoals Amnesty heeft gevraagd. Dat was wel het minste wat je kunt doen. En nu stellen ze ook nog een verbod in op de OneLove-band, want daar komt het eigenlijk op neer. Het is ondenkbaar.’

Zaterdag lanceerde de Fifa een eigen band tegen discriminatie. Daarop staan weinig provocerende quotes als ‘SaveThePlanet’ en ‘ProtectChildren’. De rechten van Lgbti komen daarin niet aan bod. Die band kon oorspronkelijk vanaf de kwartfinales worden gedragen, maar is nu vanaf de eerste groepswedstrijd al beschikbaar.