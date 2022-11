Indonesische eiland Java door aardbeving getroffen: minstens 46 doden

Bij de aardbeving die het Indonesische eiland Java heeft getroffen, zijn minstens 46 doden gevallen.

Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 5,6 lag op zo’n 75 km ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta, op een diepte van tien kilometer. Het hoofd van het Indonesische rampenbestrijdingsagentschap zei op een persconferentie dat er al zeker 46 doden en 700 gewonden zijn geteld.

Op beelden is te zien hoe gebouwen in Cianjur in puin liggen. Honderden, misschien zelfs duizenden woningen zijn volgens de autoriteiten beschadigd. Ook een ziekenhuis en een school zijn ingestort. In de regio is de elektriciteit uitgevallen, wat de reddingswerken bemoeilijkt. Er zijn meerdere aardverschuivingen gemeld.

Foto: AP

De aardbeving werd ook gevoeld in de hoofdstad Jakarta, waar hoge gebouwen werden ontruimd.

Het land wordt regelmatig getroffen door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s door zijn ligging op de ‘ring van vuur’, ’s werelds meest actieve geologische zone.