In de openingsmatch van het WK voetbal nam gastland Qatar het op tegen Ecuador. Die match begon erg gespannen doordat de scheidsrechter een doelpunt van de Ecuadoraanse ploeg in de eerste minuten al afkeurde. Een fan van de Ecuadoraanse ploeg impliceerde dat de wedstrijd was omgekocht door een geldgebaar te maken. Uiteindelijke ging Qatar toch kopje-onder met 0-2.