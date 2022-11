Wat is er aan de hand met Morgan Freeman?

In de openingsceremonie van het WK reikte Hollywoodacteur Morgan Freeman de hand aan Ghanim al-Muftah. Die hand was verpakt in een compressiezwachtel, een gevolg van het zware auto-ongeluk dat de Hollywoodacteur meemaakte.

Dankzij de openingsceremonie van het WK kent nu ook de niet-Arabische wereld het inspirerende levensverhaal van Ghanim Al Muftah, een man die zich niet laat hinderen door de zeldzame aandoening caudaal regressie syndroom (CRS). Voor de ogen van de wereld citeerde Al Muftah een vers uit de Koran over diversiteit tegenover Hollywoodacteur Morgan Freeman. Samen brachten ze een boodschap van eenheid bij aanvang van een WK dat gebukt gaat onder verhoogde aandacht voor de manier waarop Qatar omgaat met gastarbeiders, LGBTQI+, vrouwenrechten en mensenrechten in het algemeen.

Terwijl de wereldpers focuste op het verhaal van Al Muftah – en de verhalen over duizenden gastarbeiders die omkwamen bij de bouw van de voetbalstadions – bleef de hand van Freeman enigszins onderbelicht. Aandachtige kijkers merkten echter op dat de Hollywoodacteur een bijzondere beige handschoen droeg aan zijn linkerhand. Het gaat om een compressie-handschoen, die de 85-jarige acteur draagt sinds een auto-ongeluk in 2008, toen Freeman met zijn Nissan overkop ging op een snelweg in de Amerikaanse staat Mississippi.

De acteur kwam niet ongeschonden uit het auto-ongeluk. De onmiddellijke schade was een gebroken schouder, arm en elleboog. De schade op langere termijn was beschadiging van de zenuwen, met verlamming in zijn linkerhand tot gevolg. De handschoen moet ervoor zorgen dat het bloed blijft stromen in zijn hand. Sinds het ongeluk lijdt Freeman aan fibromyalgie. Voor officiële foto’s en voor filmopnames doet Freeman de handschoen uit, maar om Al Muftah de hand te reiken, hield hij hem aan.

Waka waka

Niet alleen daarom was het een opmerkelijke keuze om de openingsshow te laten begeleiden door de onnavolgbare, diepe stem van de acteur van The Shawshank redemption en Seven. De Oscarwinnaar was in 2010 nog het gezicht van de Verenigde Staten om het WK van 2022 binnen te halen, tot Qatar daarin slaagde, te midden van geruchten over omkoping. Terwijl de acteur die Nelson Mandela vertolkte in de film Invictus wel inging op de vraag van Qatar, weigerden sterren als Dua Lipa, Rod Steward en Shakira op te treden op het tornooi, wegens de situatie van de mensenrechten.