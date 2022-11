Maandag eerst tijdelijk droger maar later opnieuw regen

De dag begint maandag met veel lage bewolking en nog enkele buien in het oosten en noordoosten van het land. Elders zijn er brede opklaringen.

In de loop van de dag wordt het overal droog maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het zuidwesten. In de loop van de namiddag kan al de eerste regen vallen in het westen van het land, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. De wind waait overwegend matig en krimpt van zuidwest naar zuidoost.

Maandagavond trekt de regenzone verder van west naar oost over het land om in het eerste deel van de nacht ons land te verlaten richting Duitsland en Nederland. Op de Ardense hoogten is smeltende sneeuw mogelijk. In de loop van de nacht ontwikkelen zich brede opklaringen in de meeste regio’s behalve dan ten zuiden van Samber en Maas waar men te maken krijgt met lage bewolking.

In het westen kunnen er in het tweede deel van de nacht opnieuw enkele buien verschijnen. De minima liggen tussen 1 graad op de Hoge Venen, rond 3 à 4 in het centrum en rond 5 graden aan zee. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met aan zee rukwinden tot 60 à 70 km/uur.

Dinsdag trekt een depressiekern vanaf de Noordzee over het zuiden van Nederland en wordt het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met perioden van regen of enkele buien. Op de Hoge Venen kan er soms ook wat smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 à 9 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot lokaal vrij krachtig uit zuidelijke richtingen en draait in de loop van de namiddag of avond afnemend naar zuidwest.