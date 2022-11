Ook Ye mag weer twitteren: ‘Shalom’

Na Donald Trump is ook het Twitteraccount van Ye - voorheen bekend als Kanye West - in ere hersteld. De rapper tweette zondagavond (lokale tijd) eerst ‘Testing. Testing. Seeing if my Twitter is unblocked’ en volgde dat een paar uur later op met ‘Shalom’ met daarachter een smiley.

De Joodse begroeting is een niet zo subtiele verwijzing naar de ophef die Ye enkele weken veroorzaakte nadat hij ‘Go death con 3 on Jewish people’ had getweet, verwijzend naar ‘defcon’, een classificatie die de Amerikaanse veiligheidsdiensten gebruiken om dreigingen ten opzichte van de VS te categoriseren. Het Twitter-account van Ye werd vervolgens geschorst.

Shalom : ) — ye (@kanyewest) November 20, 2022

In diezelfde periode werd Ye ook van Instagram verbannen, omdat hij collega-rapper Diddy ervan beschuldigde ‘onder invloed te staan van de Joden’. Ook zegden een reeks bedrijven, waaronder Adidas en modemerk Gap, de samenwerking met hem op nadat hij bij een modeshow in Parijs had rondgelopen in een T-shirt waarop ‘White Lives Matter’ stond. Deze uitspraak wordt gebruikt door groepen die de racistische ideologie van blanke overheersing aanhangen, waaronder de Ku Klux Klan en is een reactie op de Black Lives Matter-beweging, die opkomt voor de rechten van mensen van kleur.

Afgelopen week werd de ban op het account van Donald Trump op Twitter opgeheven, nadat eigenaar Elon Musk onder gebruikers een poll had gehouden met de vraag of de oud-president terug mocht keren. Ruim 51 procent van de 15 miljoen deelnemers vond van wel, waarna @realDonaldTrump geheractiveerd werd. Trump heeft echter nog niet van zich laten horen op Twitter en heeft aan verschillende media laten weten hier ‘geen reden voor te zien’.