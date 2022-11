Novak Djokovic evenaart met zesde Masterszege record van Federer

Novak Djokovic heeft de eindstrijd op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn naar zijn hand gezet. De Serviër klopte de Noor Casper Ruud in twee sets (7-5 en 6-3). Voor Djokovic is het al zijn zesde eindzege op de ATP Finals, daarmee evenaart hij het record van Roger Federer.

De voormalige nummer 1 van de wereld - nu deze zege vijfde op de wereldranglijst - troefde de Noor Casper Ruud (ATP 4) af in twee sets. De partij draaide na 1 uur en 34 minuten uit op 7-5 en 6-3 in het voordeel van Djokovic.

In de eerste set leken beide heren zonder breaks af te stevenen op een tiebreak, tot Djokovic bij een 6-5 stand de opslag van Ruud alsnog afsnoepte. In de tweede set volstond één break voor de Serviër om de klus te klaren.

Djokovic beent met zijn zesde eindzege op de Masters de inmiddels gestopte Roger Federer bij als recordwinnaar. Eerder was hij de beste in 2008 in Shanghai en in 2012, 2013, 2014 en 2015 in Londen. Hij is op zijn 35ste de oudste laureaat van de Masters. Ruud stond op zijn beurt voor de eerste keer in de finale.