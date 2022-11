Zwaar gehandicapte WK-ambassadeur speecht tijdens openingsceremonie in Qatar

Het was een bijzonder beeld tijdens de openingsceremonie van de wereldbeker voetbal: acteur Morgan Freeman (85) en Ghanim Al Muftah (20) die elkaar de hand reiken en het stadion toespreken. Die laatste is ambassadeur van het WK. En dankzij zijn opvallende levensverhaal een vedette in Qatar.

‘Dit is mijn ongelofelijke verhaal.’ In 2015 vertelt de toen 13-jarige Ghanim Al Muftah op het Youtube-kanaal van de Paralympische Spelen hoe hij geboren werd met een zeldzame medische aandoening: het caudale regressie syndroom (CRS). Een ziekte die de ontwikkeling van de onderste lichaamshelft zwaar belemmert, maar geen rem lijkt te zetten op de levenslust van Al Muftah. ‘In plaats van deze aandoening mijn leven te laten beheersen, heb ik geleerd obstakels te overwinnen’, klinkt het.

Intussen is Al Muftah twintig jaar en heeft hij zijn eigen YouTube-kanaal met 816.000 abonnees. Ook op Instagram is hij met meer dan drie miljoen volgers razendpopulair. Dat hij nu samen met Morgan Freeman een door miljoenen bekeken toespraak mocht geven, is een slimme zet van Qatar. Vlak voor de start van de openingsceremonie meldde het WK-organisatiecomité nog dat het ‘de dialoog over inclusiviteit en diversiteit op gang wil brengen’. Enter Ghanim Al Muftah.

Maar wie is de jonge Qatarees die altijd lijkt te lachen? Zijn levensverhaal begint allesbehalve rooskleurig. Bijna was hij er zelfs niet geweest. Toen Al Muftahs ouders in 2001 te horen kregen dat ze een tweeling verwachtten, sloeg blijdschap snel om in angst. Een van de jongens bleek zwaar gehandicapt en zijn levenskwaliteit als erg laag ingeschat. De artsen drongen aan op abortus, maar zijn moeder weigerde. Haar twee jongens zouden samen opgroeien.

Dat Al Muftah de wilskracht van zijn moeder heeft geërfd, is een understament. Al sinds zijn jongste jaren laat hij zich niet tegenhouden door zijn handicap. Voetballen, skaten of naar de judoles: hij deed het samen met zijn tweelingbroer Ahmad. Vandaag is daar nog diepzeeduiken, ijshockey en bergbeklimmen aan toegevoegd. In 2016 beklom hij de Djabal Sjams, de hoogste berg van het Hadjargebergte in Oman. Dat het allemaal dankzij zijn moeder is, benadrukt hij geregeld. ‘Zij heeft mij geleerd om positief te blijven. Zij toonde me dat het leven mooi is en dat niets onmogelijk is.’

Acteur Morgan Freeman op het podium met Ghanim Al Muftah Foto: AP

IJsverkoper

Al Muftah blijkt naast een ambitieuze sporter ook een succesvol ondernemer. Hij is de oprichter van Gharissa Ice Cream, een bedrijf met zes vestigingen en zestig werknemers dat ijscrème verkoopt en aan huis levert. Zijn doel is om er een wereldwijde franchise van te maken. Daarnaast richtte Al Muftah ook verschillende verenigingen op. Met de Association of Ghanim doneert hij rolstoelen aan kinderen van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen.

Al Muftah is een veelgevraagde gast voor zogenaamde motivational speeches. Niet alleen scholen en organisaties nodigen hem uit, ook op de beroemde Ted Talks deelde hij zijn verhaal. Daar sprak hij openhartig over hoe omgaan met zijn ziekte en de medische verzorging die hij nodig heeft een dagelijkse uitdaging vormen, maar hem dat niet weerhoudt om te leven. ‘Het vergt alleen veel geduld. Gelukkig ben ik een geduldig persoon.’

Lieveling van de sjeik

Op Instagram worden de video’s en foto’s van zijn capriolen en ontmoetingen met beroemdheden door duizenden geliket en gedeeld. Een van zijn grootse fans was trouwens de in 2006 overleden emir van Koeweit, sjeik Sabah Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Op een foto is te zien hoe hij de jongen een kus geeft. Maar ook de beelden van Al Muftahs lijdensweg vallen op: Al Muftah ligt vaak compleet uitgeteld neer op bed of is in het ziekenhuis voor alweer een onderzoek.

Dat geduld loont, kon Al Muftah zondag tonen voor wat misschien wel zijn grootste publiek ooit was. ‘Met tolerantie en respect kunnen we samenleven’, was zijn boodschap tijdens de openingsceremonie van het WK. Emir Tamim bin Hamad al-Thani, staatshoofd van het controversiële Qatar, keek alvast goedkeurend toe.