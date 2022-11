De opper Power Ranger is overleden

Jason David Frank, de acteur en MMA-atleet die vooral bekend werd door zijn rol als Tommy Oliver in Mighty morphin Power Rangers en de vele spin-offs en films, is overleden. Hij werd 49.

Oorspronkelijk zou Frank maar een paar afleveringen opduiken in Mighty morphin Power Rangers. Hij speelde de nieuwe, groene Ranger, die slecht bleek te zijn en verslagen moest worden. Maar zijn personage was zo populair dat hij niet alleen mocht terugkeren als was hij Gandalf (in het wit en een stuk krachtiger), maar uiteindelijk zelfs de acteur werd met de meeste Power Rangers-afleveringen op zak. Want zijn personage, Tommy Oliver, werd de verbindende factor tussen de verschillende Ranger-teams, en speelde zo op dertig jaar tijd mee in 257 afleveringen, verspreid over acht verschillende Power Rangers-teams, en twee films.

Zijn laatste project was Legend of the white dragon, een film die een donkere (en onofficiële) versie van de Power Rangers zou tonen. De film, die gefinancierd is via crowdfunding, zou in 2023 verschijnen.

Frank laat twee zonen en twee dochters na.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be