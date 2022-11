Brandweer haalt op paar uur tijd twee drenkelingen uit kanaal in Brussel

De Brusselse brandweer is zondag twee keer moeten uitrukken om een persoon te redden die in het kanaal was gevallen.

De Brusselse brandweer is zondagavond voor de tweede maal op één dag uitgerukt om een drenkeling uit het kanaal te redden. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De interventie zondagavond vond plaats ter hoogte van het Klein Kasteeltje. De brandweer had zondagvoormiddag al een andere drenkeling uit het kanaal moeten halen ter hoogte van het Saincteletteplein.

Rond 9 uur had een getuige immers de hulpdiensten gebeld omdat er zich iemand in het kanaal bevond. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de oproeper niet meer aanwezig, maar bleek er zich inderdaad een man in het water te bevinden. Duikers brachten de man, die enkel gekleed was in een hospitaalblouse naar de kant, waarna hij met onderkoelingsverschijnselen werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de man in het kanaal was terechtgekomen, is niet duidelijk.