Raid op voetbalclub Bouchez, ook kinderen aangevallen

Een vijftiental gemaskerde individuen zijn zaterdag binnengevallen op een ledensouper van voetbalclub Royal Francs Borains in het Henegouwse Boussu. Kinderen en leden van de club zijn aangevallen, de politie kwam ter plaatse.

De aanvallers vernielden meubilair van de club. Ook een venster van het lokaal waar het souper plaatsvond, sneuvelde.

De politie kwam ter plaatse. ‘Voor zover ik weet was er een tiental aanvallers, sommigen met wapenstokken en baseballknuppels’, aldus Jean-Claude Debiève, burgemeester van Boussu. Enkele voetballertjes van een jaar of 11 hoorden de aanvallers ‘Chopez les enfants!’ roepen. Sommigen van hen werden bij de kap van hun trui gegrepen of gestampt. Anderen kregen een duw of een boks.

Volgens de burgemeester zijn de deelnemers aan het souper, kinderen en volwassen, geschokt. Debiève: ‘De bende brak deuren, poorten en materiaal. Het gebouw van de club behoort tot de gemeente. Maandag zal een klacht tegen onbekenden worden ingediend.’ Hij wil dat alles op alles wordt gezet op de aanvallers te vinden.

Ook zullen de kinderen psychologische hulp krijgen. ‘We moeten die kinderen beschermen die voetbal komen spelen’, aldus nog de burgemeester. Die zei ook nog dat een betonblok naar een raam was gegooid, dat evenwel verstevigd was en de impact weerstond. ‘Maar achter dat raam stond een meisje. Dat is onaanvaardbaar.’

‘Serieuze piste’

De voetbalclub zelf, die met MR-voorman Georges-Louis Bouchez een bekende voorzitter heeft, veroordeelt het geweld van zaterdagavond in felle bewoordingen. ‘Dit gaat lijnrecht in tegen onze waarden en tegen de waarden van het voetbal. Een week na de trieste incidenten van vorig weekend (toen een deel van de bezoekende supporters van La Louvière na de match het veld van Francs Borains bestormden om zich te misdragen en de thuisfans aan te vallen, red.), wordt de club opnieuw het slachtoffer van onaanvaardbaar gedrag.’

In een communiqué eist de club dat de schuldigen worden gestraft. Er wordt in eerste instantie gedacht aan ‘ultra-supporters’ van rivaliserende voetbalclubs. ‘Het onderzoekt lijkt naar een serieuze piste te leiden. Als die piste bevestigd wordt, kunnen we de situatie allerminst blauw-blauw laten’, klinkt het nog.