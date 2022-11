Axel Witsel start ‘wellicht zijn laatste WK’

Op de persconferentie drie dagen voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK, vertelde Axel Witsel dat hij op het WK in 2026 er waarschijnlijk niet meer zal bij zijn.

Axel Witsel is een van de negen Rode Duivels die in Qatar voor de derde keer aan de start komen van een WK, na Brazilië en Rusland. Voor de 33-jarige verdedigende middenvelder van Atlético Madrid zal het wellicht zijn laatste WK worden. ‘In 2026 zal ik 37 jaar zijn en ik denk niet dat ik er dan nog zal bij zijn, al is het natuurlijk ook niet onmogelijk. Maar ik denk dat het EK 2024 mijn laatste grote toernooi zal worden’, aldus de 127-voudige Rode Duivel.

Toch ziet Witsel de ervaring van de Duivels als een voordeel. ‘Het hoeft geen nadeel te zijn dat we veel ervaring hebben op toernooien. De coach is hier al zes jaar en we zijn als ploeg al lang samen. Er was niet veel voorbereiding, maar dat is een voordeel voor ons. Voor veel spelers zal het echter de laatste kans zijn om een toernooi te winnen.’

Gevraagd naar de sterkte van Canada, waarschuwde Witsel vooral voor hun snelheid. ‘De grote kracht van Canada is hun snelheid met Jonathan David, Alphonso Davies en Tajon Buchanan in de aanval. Tegen die laatste speelde ik onlangs nog in de Champions League. We moeten opletten voor de ruimte die we laten in de rug van de defensie. Canada is fysiek heel sterk.’

Jérémy Doku: ‘Ik kan een match met één actie openbreken’

De selectie van Jérémy Doku heeft aan een zijden draadje gehangen vanwege zijn blessureleed de laatste twee seizoenen. ‘Ik wist gewoon dat ik fit moest zijn om erbij te zijn’, aldus Doku. ‘De laatste tijd is mentaal heel moeilijk geweest. Maar nu ben ik fit. Ik voel me nu goed, ik ben blij dat ik hier ben. Ze zorgen goed voor mij. Ik moet geen abnormale dingen doen. Goed opwarmen, een ijsbad nemen…’

Tijdens zijn korte invalbeurt tegen Egypte afgelopen vrijdag gaf Doku al een prima indruk. ‘Iedereen wil een basisplaats. Maar zelfs als ik vijf minuten krijg zal ik alles geven. Ik weet dat ik een apart profiel heb in vergelijking met andere jongens. En ik weet dat ik een wedstrijd met één actie kan openbreken.’

Doku maakte tegen Egypte zijn eerste minuten sinds de kwartfinale op het EK 2021 tegen Italië. Toen was hij dé uitblinker. ‘Ik heb daar veel bijgeleerd. Na het EK kreeg ik meer aandacht, dat voelde ik wel. Dat heeft mijn leven niet veranderd, maar er zijn wel een aantal dingen veranderd sindsdien. Veel mensen hebben mij over die prestatie tegen Italië aangesproken.’

Nu moet hij de concurrentie aangaan met onder meer Leandro Trossard en Eden Hazard. ‘Eden Hazard is niet zomaar iemand. Maar iedereen die hier is wil een basisplaats. Er is hier veel concurrentie, maar het is aan mij om te tonen aan de coach dat hij op mij kan rekenen.’