Turkse luchtaanvallen in Syrië doden ‘minstens 31 mensen’

Turkije heeft in de nacht van zaterdag op zondag 89 Koerdische doelwitten in Noord-Syrië en Noord-Irak ‘vernield’, meldt het Turkse ministerie van Defensie. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn in dat land alleen al minstens 31 mensen omgekomen.

Eén week na de dodelijke explosie in het centrum van Istanbul, waarbij zes mensen het leven lieten en meer dan 80 anderen gewond geraakten, heeft Turkije ‘teruggeslagen’. Volgens het Turkse regime was de explosie een aanslag van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Syrisch-Koerdische YPG (Volksbeschermingseenheden), die niet onbeantwoord kon blijven. President Recep Tayyip Erdogan sprak van een ‘achterbakse aanslag’. Beide organisaties ontkennen evenwel elke verantwoordelijkheid voor de explosie.

In de nacht van zaterdag op zondag voerde Turkije een hele serie luchtaanvallen uit in het noorden van Syrië en het noorden van Irak. ‘Operatie Claw-Sword’ diende als vergelding voor wat een week eerder gebeurd was, aldus de Turkse Defensieminister Hulusi Akar. Toen de vliegtuigen opstegen, tweette hij dat ‘het uur van de afrekening was aangebroken’.

‘Terroristen geneutraliseerd’

Liefst 89 Koerdische doelwitten werden ‘vernield’, en ‘terroristen werden in groten getale geneutraliseerd’, zo liet het ministerie in Ankara zondag weten. De bommen werden gedropt op wat Turkije ‘Koerdische bases’ noemt, die ‘gebruikt werden om aanvallen op Turkije uit te voeren’. Akar zei in een verklaring dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om schade aan onschuldige mensen en de omgeving te voorkomen, eraan toevoegend dat ‘enkel en alleen terroristen en structuren van terroristen het doelwit waren’. ‘De klauwen van onze Turkse strijdkrachten zaten opnieuw op de top van de terroristen.’ Na de aanvallen keerden alle vliegtuigen naar hun basissen terug.

Maar volgens een Syrisch-Koerdische woordvoerder zijn twee dorpen met onschuldige burgers getroffen, evenals de stad Kobane.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo gebaseerd in Groot-Brittannië die over een breed netwerk van bronnen in Syrië beschikt, maakt gewag van ‘minstens 31 doden en bijna 40 gewonden’. Volgens de ngo waren er 25 aanvallen op Koerdische stellingen in verscheidene regio’s in het noorden van Syrië. Turkije noemde in het noorden van Irak de plaatsen Kandil, Asus en Hakurk en de Syrische plekken Tall Rifat, Kobane, Jazeera en Al-Malikija als doelwitten.

Het is niet duidelijk welke doelen in Irak zijn geraakt.

Koerdisch zelfbestuur

Sinds de explosie in Istanbul zijn al tientallen mensen gearresteerd door de Turkse politiediensten, onder wie een Syrische vrouw. Zij wordt ervan verdacht de bom te hebben geplaatst nabij een bankje, waarop ze voordien veertig minuten lang gezeten zou hebben. Volgens het persbureau AFP zijn ook in Bulgarije vijf mensen aangeklaagd wegens de aanval.

De aanval was de dodelijkste in vijf jaar relatieve ‘stilte’ na de golf van bloedige bomaanslagen in Turkije tussen 2015 en 2017. Die werden toegeschreven aan Koerdische militanten en jihadisten van de Islamitische Staat. Turkije zette inmiddels tientallen mensen achter de tralies.

De Koerden strijden al tientallen jaren om Koerdisch zelfbestuur in Zuidoost-Turkije. De voorbije jaren heeft Turkije verschillende operaties uitgevoerd die gericht waren tegen Koerdische opslag- of verzamelplaatsen in Noord-Irak en Syrië.