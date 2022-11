In de afsluitende GP van Abu Dhabi heeft de Nederlander Max Verstappen zijn veertiende zege van het seizoen geboekt. De Red Bull-rijder was al een tijdje zeker van de wereldtitel. Spanning was er nog voor plaats twee in het eindklassement: uiteindelijk kon de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull) naar plek drie verwijzen.