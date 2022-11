Wout van Aert en Mathieu van der Poel voeren eerste duel op 4 december

Nadat Wout van Aert vorige donderdag zijn programma bekendmaakte, is het komende week aan Mathieu van der Poel om zijn kalender in het veld vrij te geven. Volgens Sportwereld herbegint de viervoudig wereldkampioen volgende week zondag in de WB-manche in het Nederlandse Hulst. Een week later staat ook de WB-manche in Antwerpen al zeker op het programma van de Nederlander van Alpecin-Deceuninck.

Dat betekent dat Van Aert en Van der Poel elkaar een eerste keer zullen bekampen op de Antwerpse Linkeroever. Van Aert herbegint in Antwerpen, Van der Poel zal al een wedstrijd in de benen hebben. Voor beide renners wordt het WK in het Nederlandse Hoogerheide het grote doel van de komende winter.

Het is van 27 december in Zolder geleden dat beide protagonisten een laatste keer tegenover elkaar stonden in het veld. Van Aert won, Van der Poel gaf op in de zesde ronde en zette er meteen een punt achter zijn crossseizoen.