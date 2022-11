Demir: ‘Via leerkrachtentekort probeert links z’n agenda door te drukken’

Vlaams Justitieminister Zuhal Demir (N-VA) mengt zich nu ook in het hoofddoekendebat. Gesluierd voor de klas staan is volgens haar ‘pure indoctrinatie’ waar kinderen, en dan vooral meisjes, het ‘eerste slachtoffer’ van zijn. Op VTM hekelt ze de ‘bocht’ van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

Het hoofddoekendebat in het onderwijs laaide vorige week opnieuw op, nadat bleek dat gesluierde leerkrachten in opleiding amper een stageplek vinden. Volgens verschillende hogescholen is de situatie stilaan ‘onhoudbaar’.

Aanvankelijk leken de Vlaamse meerderheidspartijen zich niet uit te spreken over het opgeflakkerde debat. ‘Het is een zaak van de scholen’, klonk het. Al zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wel dat hij het perfect verdedigbaar vindt dat ‘een school niet wil dat leerkrachten opzichtige tekenen van religieuze overtuiging dragen’. ‘Kandidaat-leerkrachten die de keuze van de school niet willen respecteren, hebben blijkbaar een hogere roeping dan lesgeven’, aldus de minister.

In De Afspraak pleitte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dinsdag voor een pragmatische aanpak, lees: waarom niet? Een symbool kan volgens hem nooit zo belangrijk zijn dat het de welvaartsstaat mag ondermijnen. ‘Door het gebrek aan leerkrachten gaat de kwaliteit van het onderwijs net achteruit’, stelde Rousseau. Het hoofddoekenverbod niet langer mordicus willen handhaven, kan een oplossing zijn.

‘Indoctrinatie’

In het VTM Nieuws kreeg Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) alle ruimte om te reageren op Rousseau. Ze hield zich niet in. ‘Ik stel vast dat Conner Rousseau twee jaar geleden nog voorstelde om de hoofddoek te verbieden onder de zestien jaar (in een interview met De Standaard zei hij toen te spelen met het idee, red.). Ik heb hem toen altijd openlijk gesteund, want ik ben dat idee ook genegen. Blijkbaar neemt hij nu een bocht. Waarom, dat is een raadsel. Misschien spelen electorale overwegingen mee. Maar de kiezer zal in 2024 wel oordelen.’

Demir is naar eigen zeggen niét van mening veranderd, zij blijft erbij dat het opheffen van het hoofddoekenverbod in het onderwijs ‘pure indoctrinatie’ zou zijn, omdat een gesluierde leerkracht het beeld uitdraagt van: dit is hoe je als goede moslim moet leven, namelijk met hoofddoek. ‘De eerste slachtoffers zijn de kinderen, en dan vooral de meisjes.’

Dat een pragmatische omgang met het huidige verbod mogelijk wél een oplossing kan zijn voor het nijpende leerkrachtentekort, wijst de N-VA-minister resoluut van de hand. ‘We hebben niet meer hoofddoeken nodig, wel meer leerkrachten.’ De twee zaken bijeen voegen, is volgens Demir een politiek-strategische bliksemafleider. ‘Via het leerkrachtentekort proberen de linkse partijen hun agenda door te drukken’, klonk het scherp. Volgens haar is de Vlaamse regering ‘volop bezig’ met het leerkrachtentekort, al loopt dat in de praktijk niet van een leien dakje.

Vrijheidsdilemma

Rousseau kreeg destijds veel tegenkanting op het voorstel om de hoofddoek te verbieden voor meisjes jonger dan zestien jaar. Hij verklaarde nadien dat het kaderde binnen zijn eigen worsteling met het vrijheidsdilemma: beschermen tegen religieuze groepsdruk versus de keuze om te dragen wat je wilt.