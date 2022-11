In een holebi-nachtclub in Colorado Springs zou in de nacht van zaterdag op zondag een grote schietpartij hebben plaatsgevonden. Volgens de lokale politie zijn er meerdere slachtoffers. Officiële aantallen zijn er nog niet. Een verdacht zou zijn aangehouden.

Het is momenteel nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in Colorado Springs. Laat zaterdagavond snelden politiediensten naar de nachtclub Club Q omdat er sprake was van een schietpartij. Voorlopig is er sprake van vijf doden en 18 gewonden, maar mogelijk loopt het aantal slachtoffers nog op.

CNN citeert een agente die stelt dat er binnen in de club een verdachte is aangehouden. Die persoon zou ook gewond zijn en verzorging krijgen, maar wel al aangehouden zijn.

De club zelf bevestigt de schietpartij op Facebook. Zij schrijven: ‘Club Q is kapot van de zinloze aanval op onze gemeenschap. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familie en vrienden. Wij danken de snelle reacties van heldhaftige klanten die de schutter hebben bedwongen en een einde hebben gemaakt aan deze haatzaaiende aanval.’

De politiediensten werden net voor middernacht verwittigd. Omstreeks 4 uur ’s ochtends was de club ontruimd en was er een perimeter ingesteld om nieuwsgierige mensen op een afstand te houden.

In 2016 deed zich een gelijkaardige aanval voor, in een queer nachtclub in Orlando, Florida. Toen schoot een man die zich linkte aan terreurorganisatie IS, 49 mensen dood in de club. Later werd hij zelf gedood in een vuurgevecht met de politie.