Lotte Kopecky heerst in Gentse Kuipke en wint drie van de vier nummers in Tweedaagse

Lotte Kopecky heeft drie van de vier nummers in de Gentse Tweedaagse voor vrouwen gewonnen. Vrijdagavond nam ze al de eerste puntenkoers over 120 ronden voor haar rekening, zaterdag won ze de afvalling en de tweede puntenkoers.

In de scratch liet de Nederlandse Marit Raaijmakers in een sprint met drie haar landgenote Daniek Hengeveld en Kopecky achter zich.

Ook de afvalling werd een duel tussen wereld- en Europees kampioene Kopecky en Raaijmakers. Er stond geen maat op Kopecky, die ver voor de eindmeet al het zegegebaar kon maken. De Nederlandse Babette van der Wolf werd derde, voor Katrijn De Clercq.

In de puntenkoers was Kopecky opnieuw te sterk voor de rest. Met winst in de slotsprint bracht ze haar totaal op 63 punten, vier meer dan Raaijmakers. Shari Bossuyt werd met 52 punten derde.