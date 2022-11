China meldt eerste coronadode sinds mei

In China hebben de autoriteiten zondag voor het eerst sinds mei een Covid-overlijden bevestigd. Het gaat om een 87-jarige man uit Peking, waar het aantal nieuwe gevallen opnieuw in stijgende lijn gaat.

Het slachtoffer had een lichte vorm van Covid-19, maar zijn toestand verslechterde na een bacteriële infectie, klinkt het.

Het Chinese ministerie van Gezondheid liet weten dat er verspreid over het hele land meer dan 24.000 nieuwe - voornamelijk asymptomatische - besmettingen werden vastgesteld op 24 uur tijd. De zuidelijke provincie Guangdong, met daarin de metropolen Guangzhou en Shenzhen, is met voorsprong het zwaarst getroffen. In de Chinese hoofdstad Peking werden 621 nieuwe gevallen geteld.