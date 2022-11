Elon Musk laat Donald Trump weer tweeten

Donald Trump krijgt zijn Twitter-account terug. Dat heeft Elon Musk zaterdagnacht getweet, nadat hij er een online poll over organiseerde.

Twitter was voor Donald Trump tijdens zijn presidentschap en tijdens de campagne die daaraan vooraf ging, een machtig instrument om media en commentatoren naar zijn pijpen te laten dansen. Maar na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 vond toenmalig Twitter-baas Jack Dorsey het welletjes: Trump werd geschorst. Hij verloor ook zijn Facebook-account.

Miljardair Elon Musk heeft eerder dit jaar herhaaldelijk te kennen gegeven dat als hij Twitter in handen had, hij Trump opnieuw zou toelaten. Drie weken nadat de overname van Twitter een feit was, doet hij dat nu inderdaad. In zijn typerende stijl doet Musk dat door het zelf aan te kondigen op zijn persoonlijke Twitter-account.

Nochtans had Musk eerder deze maand te kennen gegeven dat hij de beslissing over Trump zou doorgeven aan een nog op te richten extern comité (vergelijkbaar met de Toezichtsraad die Meta, het moederbedrijf van Facebook, oprichtte voor kwesties rond moderatie). Maar vrijdag herstelde Musk al de Twitter-accounts van de satirische site The Babylon Bee en de conservatieve mediapersoonlijkheid Jordan Peterson. Ook Kathy Griffin, een humoriste die Musk onlangs zelf van Twitter had laten verwijderen omdat ze hem op de site imiteerde, kreeg de controle over haar account terug.

Zaterdag plaatste Musk dan, op zijn persoonlijke account die inmiddels 117 miljoen volgers heeft, een poll waarin hij het publiek liet stemmen over het herstellen van de account van Trump. Aanvankelijk werd vooral gestemd voor een terugkeer van Trump, uiteindelijk hebben 15 miljoen mensen aan de poll meegedaan en wil 51,8% van hen Trump op Twitter terugzien.‘Het volk heeft gesproken’, tweette Elon Musk zaterdagnacht.

De gevolgen voor Twitter en voor Donald Trump zijn niet meteen duidelijk. Musk heeft de jongste dagen verduidelijkt dat hij mensen wel ‘freedom of speech’ maar geen ‘freedom of reach’ garandeert: haat-tweets zouden maar minimale verspreiding krijgen op het platform, tweette hij vrijdag.

Trumps geblokkeerde account @realDonaldTrump had ooit 90 miljoen volgers. Merkwaardig genoeg geeft zijn Twitter-profiel nu aan dat het er maar 9,2 miljoen meer zijn. Of dat een technische fout is, dan wel dat Trump zijn Twitter aanhang vanaf nul opnieuw moet opbouwen, was zondagochtend niet meteen duidelijk.

Evenmin duidelijk is wat Trump gaat doen. Enkele maanden geleden hield hij nog vol dat hij niet zou terugkeren naar Twitter. Hij heeft eerder dit jaar zijn eigen sociaal netwerk opgestart, Truth Social.