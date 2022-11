Na zijn opmerkelijke speech waarin hij het Westen ‘hypocriet’ noemde en een ‘dubbele moraal’ verweet, zijn de ogen van de wereld meer dan ooit gericht op Fifa-baas Gianni Infantino. Is hij de vernieuwer na alle schandalen? ‘We zien een nieuwe laag van corruptie.’

Met weide armgebaren spreekt Gianni Infantino een zaal vol voetbalbestuurders indringend toe. Het is februari 2016, het Hallenstadion in Zürich. ‘De Fifa is in crisis, de reputatie is aangetast’, zegt ...