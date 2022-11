Laurens Sweeck pakt vierde seizoenszege in Merksplas, wereldkampioen Pidcock zevende

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) heeft zaterdag de derde manche van de Superprestige in Merksplas op zijn naam geschreven. Hij verstevigt zijn leidersplaats in dat regelmatigheidscriterium.

Na Maasmechelen, Niel en de Beekse Bergen heeft Laurens Sweeck nu ook de Superprestige-cross in Merksplas op zijn naam gebracht. Hij soleerde zaterdag naar de zege voor Lars van der Haar, die op vijf seconden strandde. Michael Vanthourenhout finishte op 40 seconden als derde, voor Eli Iserbyt. Wereldkampioen Tom Pidcock eindigde als zevende.

Met Tom Pidcock maakte de wereldkampioen zijn rentree in het veld, maar het was Laurens Sweeck die als eerste het veld indook. Hij kreeg Niels Vandeputte met zich mee, en wat later zou ook Eli Iserbyt nog in de eerste ronde de sprong naar voren maken.

De drie leiders telden aan de eerste passage aan de finish tien seconden bonus op een groepje achtervolgers met onder meer Pidcock, Van der Haar en Vanthourenhout.

Sweeck nam het heft in handen, Vandeputte moest de rol lossen. Iserbyt sputterde nog even tegen, maar op Sweeck stond geen maat en hij ontdeed zich ook van z’n vroegere ploegmaat Iserbyt.

Hij begon aan een lange solo en telde na twee rondes 11 seconden bonus op Iserbyt, die Van der Haar, Vanthourenhout en Pidcock zag terugkeren.

Sweeck maakte amper fouten en bleef ronde na ronde alleen op kop rijden. Lars van der Haar reed weg bij de anderen en verzekerde zich van de tweede plaats. Pidcock moest Iserbyt en Vanthourenhout laten rijden en na een paar foutjes en valpartijen eindigde hij als zevende, hetzelfde resultaat als vorig jaar in z’n eerste cross.

Sweeck soleerde naar de winst, voor Van der Haar. Vanthourenthout legde beslag op de derde plaats, voor ploegmaat Iserbyt.