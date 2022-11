Koopjesjagers shoppen in Makro

Sinds deze week bekend raakte dat er geen ernstig overnamebod is voor Makro, is de winkelketen een magneet voor koopjesjagers. Het was geen overrompeling zaterdag, maar de gangen liepen toch goed vol.

Op de kar van Piotrk Kowalczyk (43) uit Deurne staat een enorm grote doos. Portable spa staat erop, met een foto van een bad met bubbels. Buiten is het kil, mistig en regenachtig, maar Piotr ziet zich in de lente al in de tuin in zijn spa zitten. ‘Ik denk dat ik die eerst een paar maanden in de kelder zet, maar ik ben er echt blij mee. Ik heb vier jaar gewacht om er een te kopen en in plaats van 600 euro kost hij nu 200 euro, die kon ik echt niet laten liggen’, zegt hij met een brede glimlach.

Ook Birthe (4) en Jinthe (2) zijn blij dat hun ouders hen hebben meegetroond naar de supermarktketen. Ze hebben al zeker een boek van Paw Patrol gescoord en twee houten kerstfiguren van notenkrakers, die ook een muziekdoosje zijn. Ouders Peter Swannet en Soetkin De Beule uit Burcht zijn vooral tevreden met de lading luiers in de kar. ‘Ik hoop tenminste dat daar ook twintig procent van af gaat.

Omdat het enige overnamebod is geweigerd, dreigen zo’n 1.400 mensen in België hun job te verliezen bij Makro. De meeste zagen de bui al hangen, maar veel zin om nog commentaar te geven op de situatie hebben ze niet. ‘Het is vandaag minder druk dan woensdag, toen er op een bepaald moment rijen stonden om binnen te komen, maar de klanten blijven komen. Al zijn niet alle producten meer in voorraad’, zegt een personeelslid.

Linda Guldentops zoekt kerstversiering. Foto: Robin Fasseur

Bij de kerstafdeling is het opvallend druk. Linda Guldentops wil een decoratieve kerstlamp kopen. ‘Ik twijfel tussen die met sneeuw en die zonder sneeuw. Dit jaar is mijn kerstversiering blauw, dus ik ga er zelf nog blauwe lampjes in steken’, vertelt ze. Linda ziet zichzelf niet als een echte koopjesjager. ‘Ik kom hier ook winkelen om het personeel te steunen. Ik heb gelezen dat de inkomsten van de verkoop gebruikt worden om de lonen uit te betalen. Dat vind ik belangrijk.’

Trieste vaste klanten

Vaste klanten Luc Van Rooyen en Marie-Christine Daelman uit Haasdonk zijn met de kleinkinderen Lev (2) en Camu (4) komen winkelen. ‘We komen gewoon voor de wekelijkse boodschappen. We hebben een paar weken geleden al koopjes gedaan, mijn man en ik hebben allebei een jas gekocht met een mooie korting’, vertelt Marie-Christine.

Ook Arnold De Loof en Liliane Bertels uit Deurne zijn vaste klanten. ‘De wijn is hier erg goed en we komen ook graag vlees halen aan de verstoog. We kennen het personeel ondertussen, voor hen vinden we het heel erg dat de Makro verdwijnt. En voor ons zelf is het ook een tegenslag. We wisten dat het stond te gebeuren, maar het is heel spijtig dat er geen overnemer gevonden is.’Ook Luc en Marie-Christine treuren om het einde van de Makro. ‘We komen hier iedere zaterdag ontbijten en dan babbelen we wat bij met andere vaste klanten. We gaan de Makro heel erg missen.’