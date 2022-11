De fauw opnieuw kandidaat-burgemeester in Brugge, maar opvolger al aangeduid

Dirk De fauw zal ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 de Brugse CD&V-lijst trekken. Als De fauw opnieuw burgemeester zou worden, zou hij in de loop van de volgende bestuursperiode de sjerp doorgeven aan Franky Demon, momenteel schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport.

Na de verkiezingen van 2018 kwam Dirk De fauw (64) voor het eerst aan het hoofd van het Brugse stadsbestuur. De lokale CD&V merkt op dat, samen met coalitiepartijen Open VLD en Vooruit, heel wat belangrijke punten uit hun verkiezingsprogramma werden gerealiseerd. Daarbij wordt onder andere verwezen naar het nieuwe congrescentrum BMCC en de fusie van de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Volgens CD&V Brugge zitten er voor De fauw en zijn team na 2024 nog meer belangrijke dossiers in de pijplijn, zoals de bouw van nieuwe voetbalstadions en het autoluwer maken van de binnenstad.

In die omstandigheden werd zaterdag aangekondigd dat Dirk De fauw in 2024 opnieuw als kopman naar de kiezer trekt. Om de continuïteit te garanderen, werd met federaal volksvertegenwoordiger Franky Demon (46) ook al een mogelijke opvolger naar voren geschoven. De huidige schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport krijgt de derde plaats op de Brugse CD&V-lijst, maar zou tijdens de bestuursperiode wel de burgemeesterssjerp overnemen. De partij kon echter nog niet zeggen wanneer die wissel doorgevoerd zou worden. Het scenario is trouwens ook alleen mogelijk als de CD&V de grootste partij blijft én als Demon na De fauw het meeste voorkeursstemmen haalt. In 2018 was dat effectief het geval.

‘Er ligt nog veel werk op de plank’, reageert burgemeester De fauw. ‘Niet alleen mijn vrouw en mijn collega’s, maar ook Bruggelingen weten dat ‘het kalmer aan doen’ nog niet meteen in mijn woordenboek staat.’

Ook Franky Demon kon zich vinden in de beslissing van de partijraad. ‘Samen met Dirk en de collega’s zullen we als een hecht team verder werken aan ons ambitieus plan voor Brugge. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Dirk en de partij mij geven om tijdens de volgende bestuursperiode de fakkel over te nemen.’