Wat eten we volgende week? Rani’s ovenschotel, snelle aardappelcurry en zonnige wortelcake

Wat eet je als het gisteren, vandaag en morgen regent? Iets warms, iets kleurrijks, iets waardoor de grijsheid je niet klein kan krijgen. Hieronder: zeven haalbare ideeën om de sfeer erin te houden.

MAANDAG

Met de glimlach

Een gezellige ovenschotel op tafel krijgen met het gemak van een snel slaatje: Rani De Coninck kan dat, en ze deelt het recept in haar kookboek Rani’s goed plan. Weet dat dit bovendien een rekbaar plan is: in plaats van wortelen kun je evengoed andere wintergroenten roosteren, in plaats van halloumi kun je feta of veggieballetjes toevoegen, in plaats van couscous … Nee, het is de couscous die dit gerecht zo makkelijk en zorgeloos maakt: hou die te vriend.

DINSDAG

Kicken op curry

Ik weet dat onder rijkdom meestal andere dingen worden verstaan, maar ik voel mij rijk als ik meer dan één manier ken om lekker te koken met wat ik thuis op een doordeweekse dag in de kelder vind. Deze aardappelcurry is een pareltje: bestaat voor 100 procent uit bewaaringrediënten die je eigenlijk altijd in huis kunt hebben (als je een diepvriezer hebt voor de spinazie). Ben ik de enige die daarop kickt?

WOENSDAG

Even terug naar Frankrijk

Waren die hartige pannenkoeken in Bretagne nu echt zo lekker, of was het de vakantie die hemels smaakte? Waarschijnlijk zat het ‘m in de combinatie, en ik zou voor alle zekerheid afraden om een precieze kopie na te streven van een vakantiegerecht – je kunt hooguit de smaak imiteren, en nooit het gevoel. Crêpes en galettes doen het gelukkig ook geweldig goed met minder zomerse groenten zoals witlof of prei. Niemand houdt je tegen als je er dan toch een blikje bier bij wilt drinken van een merk dat je anders alleen in Frankrijk koopt.

DONDERDAG

Soep, nu met overtuiging

Dit is de periode van het jaar waarin ik spijt krijg. Spijt van alle keren dat ik soep te saai vond om er moeite voor te doen. Zo gaat dat, zolang de zon nog schijnt: bijna geloof je dat soep niet echt hoeft. Maar dan bam, natte kou op je dak, en je wou dat je soepskills in topvorm gebleven waren! Hieronder volgt een recept waarmee je ze meteen een niveautje hoger krijgt: een paddenstoelensoep die niet alleen warm en lekker hartig is, maar ook beet heeft, bevalligheid, en verrassend kwieke toppings (twee!).

VRIJDAG

Still standing

Staan er nog kruiden op het terras? Bescherm die dan zo goed mogelijk tegen de nachtvorst – zet ze in een koele, lichte binnenruimte of buiten in een beschutte hoek met een extra jas rond hun potten (jutte, stro, noppenfolie of een oude deken). Maar om de salie hoef je je geen zorgen te maken, die kan de kou aan: zelfs in de volle grond blijft hij de hele winter mals en volumineus. Zo volumineus dat het niet eens te zien is als er af en toe wat blaadjes verdwijnen in een pot pompoensoep, een kop thee-voor-de-keel, of een feestelijke pompelmoescocktail.

ZATERDAG

Streepje warmte

Aan barbecuegerechten denk je eind november niet meer zo snel, maar de grillpan blijft natuurlijk ter beschikking staan om nu en dan iets met een zomers-rokerige toets af te leveren. Deze knolselderspiesjes van Yotam Ottolenghi dragen heel veel hitte in zich: eerst krijgt de knolselder in de oven een intense smaak en een vlezige beet, daarna doet hij op een stokje nog wat schroeistreepjes op in de grillpan. De paprika kun je eventueel weglaten, het appelsausje liever niet. Serveer hier je favoriete rijstbereiding bij, of een paar mezze-achtige hapjes.

ZONDAG

Oranje is het nieuwe zwart

Dat er regen uit valt, tot daar, maar dat het dichte wolkendek ons ook de machtige zonsondergangen van november afpakt: zo jammer! Troost brengt deze schitterend oranje wortelcake, die als een vurige zon op tafel verschijnt. Nodig enkele lievelingsmensen aan die tafel uit, trek de gordijnen dicht en vergeet het gemiezer. Life is sweet.

Wortel- en knolgroenten kunnen elkaar onderling behoorlijk goed aanvullen of zelfs vervangen. Een recept voor rode-bietsalade kun je ook een keer voor rapen of radijsjes gebruiken, of voor alle knollen die je kent bijeen. En je favoriete gerecht met geroosterde wortels werkt waarschijnlijk ook voor peterseliewortel, knolselder, aardpeer, zoete aardappel of pastinaak – of voor een combinatie die je toevallig in huis hebt. Handig als je koelkastrestjes op te werken hebt, of als je toe bent aan verandering, maar niet te veel verandering ineens.