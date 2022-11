Banksy roept op om kleding te stelen, nadat winkel zijn werk gebruikt

Straatkunstenaar Banksy heeft een opvallende oproep gedaan op Instagram, waarbij hij mensen aanspoort te ‘stelen’ bij modeketen Guess. Hij deed dat omdat ze een kunstwerk van hem gebruikten in een nieuwe kledingcollectie.

‘Aandacht aan alle winkeldieven. Ga alstublieft naar Guess op Regent Street. Zij gebruiken mijn kunstwerken zomaar zonder vragen, dus hoe kan het fout zijn om hetzelfde te doen met hun kleding?’ Dat postte Banksy, de beroemde Britse graffitikunstenaar, op Instagram. Daarbij voegde hij een beeld van het raam van de winkel waarin, achter de mannequins, een werk van de straatkunstenaar te zien is.

Problematischer is dat er op de kleding ook zijn ontwerpen te zien. Op schrijft de winkelketen ook zelf op het raam. ‘Met graffiti van Banksy’, staat er. Na het bericht van Banksy op Instagram sloot de winkel, werd er security aan de deur gezet en werd de etalage afgeschermd.

Bij de lancering verklaarde Guess afgelopen maand dat ze de collectie in samenwerking met Brandalised, dat ontwerpen van graffitikunstenaars in licentie geeft, hadden ontworpen. Het is niet duidelijk of Banksy daarvan op de hoogte was.

Banksy in Oekraïne

De kunstenaar is de voorbije weken actief geweest in Oekraïne. Tot nu toe zijn er al zeven van zijn graffitiwerken van hem gevonden. Vrijdag postte hij nog een bericht op Instagram waarop allerlei van zijn muurschilderingen te zien zijn in het land. Als de kunstenaar een werk op Instagram post, dan geldt dat als een erkenning dat hij er de maker van is. Bekijk hieronder de video die hij publiceerde.