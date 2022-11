Voor het eerst is zo goed als de volledige Limburgse wolvenroedel gefilmd. Op bovenstaande beelden van een wildcamera zijn twaalf van de dertien wolven te zien. De beelden werden donderdagavond gemaakt in Houthalen-Helchteren.

Dat is uniek volgens Jan Loos van Welkom Wolf. ‘Het is uitzonderlijk dat zo goed als een hele roedel er samen op uittrekt. Vaak jagen ze in kleine groepjes of zelfs alleen. Alle prooien die in Vlaanderen voorkomen, kan een wolf immers in z’n eentje aan. Binnen de roedel zijn er maar enkele ervaren wolven. Dat zijn de ouders en de jaarlingen. De rest loopt er haast voor spek en bonen bij, maar leert zo wel de kneepjes van het vak’, zegt Loos.

In de winter is het makkelijker om de hele roedel op beeld te krijgen. Dan is de roedel al veel kleiner. De jaarlingen zijn dan op zoek naar een eigen leefgebied waar ze zelf een gezin stichten. Ook het aantal welpen zal dalen. Veel welpen verongelukken nog voor dat ze een jaar oud zijn.