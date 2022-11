Hanne van K3 bevallen van zoontje

Hanne Verbruggen (28) van K3 is afgelopen maandag bevallen van haar eerste kindje. Dat bevestigt Studio 100. Mama en zoon stellen het goed.

Hanne en haar vriend Jorn zijn de trotse ouders geworden van een zoontje. Die kreeg de naam Julien. Dat bevestigt Studio 100. ‘Zeven jaar geleden kwam mijn grootste droom uit toen ik een K3’tje werd. Maar de komst van Julien heeft dit zonder twijfel overtroffen. Het is een onbeschrijfelijk gelukzalig gevoel om mama te worden’, zegt Hanne.

'Ik ben zo blij voor hen dat ze eindelijk samen kunnen genieten van hun zoontje en ga heel graag langs wanneer ze er klaar voor zijn, zodat ik hem ook in mijn armen kan sluiten. Het is tenslotte ook voor ons een speciale baby', zegt Marthe. Ook Julia kan niet wachten. 'Ik kijk er ook zó naar uit om de baby te zien, want ik heb echt het gevoel dat ik nu tante ben. We hebben ze geduldig wat tijd gegund om het rustig aan te doen, maar nu willen we toch echt wel op babybezoek gaan!'

Instagram

‘Coucou, Julien! Ineens was je daar, ons ventje’, schrijft Hanne bij een foto van Julien. ‘Na al die maanden kunnen we je eindelijk in onze armen houden.” De Mechelse beschrijft het prille moederschap als “onwerkelijk, overweldigend en tegelijkertijd zo vertederend, leerrijk en magisch.’

Hanne komt even uit haar babybubbel voor een bedankje. ‘Bedankt allemaal voor de mooie, lieve reacties! Het is waanzinnig dat zo veel mensen zo intens met ons meeleven. You guys rock!’ Maar nu kruipt ze meteen weer in die bubbel, voegt ze toe. ‘Ik neem nog even de tijd om te genieten van deze unieke, eerste momentjes. I’ll be back sooooon.’