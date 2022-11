Amerikaanse onderneemster Elizabeth Holmes veroordeeld tot elf jaar cel

De Amerikaanse onderneemster Elizabeth Holmes is vrijdag veroordeeld tot iets meer dan elf jaar cel voor fraude bij het beheer van haar start-up Theranos. Ze was begin dit jaar al schuldig bevonden aan vier klachten van fraude.

De 38-jarige Holmes, die zwanger is, heeft tot 27 april de tijd om haar straf te starten, besliste rechter Edward Davila.

Holmes haalde sinds 2004 honderden miljoenen dollars op van investeerders voor haar start-up Theranos, die een bloedtest ontwikkelde met revolutionaire technologie, waardoor slechts enkele druppels bloed nodig waren om ziektes als kanker of diabetes op te sporen. Theranos werd geschat op een waarde van 9 miljard dollar, Holmes zelf was, tenminste op papier, 4,5 miljard dollar waard.

Haar succesverhaal kwam in 2015 plots tot zijn einde toen de krant Wall Street Journal een reeks artikels publiceerde, waarin grote twijfels werden geuit over Holmes’ farma-imperium. De bloedtests zouden helemaal niet werken en Holmes zou ook gelogen hebben over hoe ver de ontwikkeling van de technologie al stond. Ze werd samen met haar vroegere zakenpartner in 2018 aangeklaagd voor fraude.