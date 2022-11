Koude en grijze start van het weekend

Zaterdag wordt het vrij koud en meestal grijs met eerst nog lichte regen. De maxima schommelen van 3 graden in het noorden, 5 graden in het centrum en tot 7 graden in het zuidwesten. Vanuit het noorden wordt het wel droog, meldt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts verlaat de regenzone ons land via het zuiden en kan er wat lichte winterse neerslag vallen op de hoogste toppen. Elders blijft het vaak betrokken. In de Ardennen kan er opnieuw nevel of mist gevormd worden. Het wordt een koude nacht in Vlaanderen bij minima tussen -4 graden in de Kempen, tussen 0 en -2 graden in het centrum en de Hoge Venen en tussen 0 en +4 graden langs de Franse grens.

Zondagochtend hangt er hoge en middelhoge bewolking, maar is het nog droog. In de loop van de voormiddag bereikt een neerslagzone het westen. In de Hoge Venen kan er wat smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 3 à 4 graden op de Ardense hoogten en 9 à 10 graden over het uiterste westen. De wind is matig tot lokaal vrij krachtig uit het zuidzuidwesten, ruimend naar het zuidwesten. Het KMI verwacht rukwinden van 50 tot lokaal 60 kilometer per uur.

De dagen daarna blijft het wisselvallig en vaak winderig met regelmatig regen of buien. Het wordt wel zachter met maxima eerst rond 8 graden, later tot 11 graden.