De techniek achter deze luchtige cake heeft veel weg van mayonaise maken. De eitjes en de suiker klop je samen tot een schuimige massa (liefst met een elektrische mixer, met een garde zul je stevig van jetje moeten geven) om er daarna – straalsgewijs – olie aan toe te voegen. Deze volumineuze emulsie zorgt voor een wolk van een cake. Door olie te gebruiken in plaats van boter krijg je niet alleen een sappig plakje, maar blijft de cake ook langer vochtig en laat hij zich een week lang bewaren.

INGREDIËNTEN (voor 1 taart)

3 eieren

200 g lichtbruine suiker (cassonade of ‘kinnekessuiker’)

175 ml zonnebloemolie (of andere neutrale olie)

200 g geraspte wortelen (ongeveer 2 grote wortelen)

100 g pompoenpitten (geroosterd en afgekoeld is lekker, maar rauw kan ook)

200 g bloem

1 tl kaneel

1 tl gemberpoeder

1 tl kardemom

½ tl nootmuskaat

1 kruidnagel, fijngestampt in de vijzel

1 tl bakpoeder

1 tl bicarbonaat

1 snuf zout

Ook nodig: ronde bakvorm met 26 cm doorsnede

Voor het glazuur:

120 ml wortelsap

120 ml room

100 g kristalsuiker

30 g koude boter, in blokjes

1 snuf zout

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 175 °C. Breek de eieren in een mengkom en voeg de suiker toe. Klop met een elektrische mixer tot een schuimig geheel (ongeveer 2 à 3 minuten, tot je het volume ziet toenemen). Voeg dan in een dunne straal de olie toe, alsof je een mayonaise maakt, terwijl je blijft kloppen. Als je geen elektrische mixer hebt, kun je dit ook met een garde, sterke armen en veel volharding doen. Schep met een houten lepel of spatel de geraspte wortelen en pompoenpitten onder het eiermengsel.

2. Zeef de bloem in een kom en meng met de kruiden, het bakpoeder, bicarbonaat en zout. Schep het bloemmengsel in twee delen onder het natte deeg met een houten lepel.

3. Vet een bakvorm in met olie en bestuif met bloem of bekleed met bakpapier. Stort het deeg erin en plaats in de hete oven. Bak gedurende 40 minuten. Test of de cake gaar is door er een satéstokje in te stoppen: komt dit er schoon uit, dan is de cake ook binnenin gaar. Haal de cake uit de bakvorm zodra dat lukt en plaats op een taartrekje om af te koelen.

4. Maak intussen het glazuur. Breng hiervoor in een middelgrote kookpot de suiker, room, het wortelsap en een snuf zout aan de kook op een hoog vuur. Weersta de verleiding om te roeren. De suiker op de bodem van de kookpot beschermt de room tegen de hitte van het vuur. Kook alles in 10 à 15 minuten in tot een stevig knaloranje mengsel. In het begin bubbelt en schuimt alles vervaarlijk, maar geen paniek: het zal niet overkoken. Weersta ook de verleiding om zoals ik het vuur te temperen, anders dikt het glazuur niet voldoende in.

5. Haal van het vuur en meng er met een lepel de klontjes boter onder.

6. Laat 15 minuten afkoelen, giet over de taart en strijk verder uit met een botermes. Wacht nog minstens 15 minuten met het aansnijden van de taart, zodat het glazuur verder kan opstijven.