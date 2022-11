Wat het weer ook in petto heeft, deze brochettes zijn even lekker in een grillpan als op de barbecue. Wie wil, kan de knolselder al een dag op voorhand klaarmaken. Dan heb je hem later alleen nog op houten stokjes te prikken.

VOOR 4 PERSONEN

8 takjes verse tijm

8 takjes verse rozemarijn

1 geschilde knolselder (500 g)

3 el olijfolie

3 puntpaprika’s (375 g), gehalveerd in de lengte, zaadjes verwijderd

1 el citroensap

Zout

Voor het rozemarijnzout:

1 el verse rozemarijn, fijngehakt

¼ tl zeezoutvlokken

Voor de saus:

200 ml appelsap

150 ml volle room

1 el witte misopasta

Zout en zwarte peper

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Leg de helft van de tijm en rozemarijn in het midden van een groot, vierkant stuk aluminiumfolie. Plaats er de knolselder op en wrijf hem in met een eetlepel olie en een halve theelepel zout. Bedek met de andere helft van de takjes kruiden en plooi de folie bovenaan helemaal dicht. Zet in een ovenschaal en rooster zo’n 40 minuten.

2. Maak de folie voorzichtig open en zet het geheel nog eens 40 minuten in de oven, tot je een mes vlot door de knolselder kan laten glijden. Laat 40 minuten afkoelen.

3. Snijd de paprika’s intussen in stukjes van 3 cm. Meng ze in een kom met een eetlepel olie, een eetlepel citroensap en een snuifje zout. Laat even marineren.

4. Ga verder met het rozemarijnzout. Doe de fijngehakte rozemarijnblaadjes in een bakvorm, en zet drie minuten in de oven. Laat daarna afkoelen en maal fijn in een vijzel, samen met de zeezoutvlokken.

5. Doe alle ingrediënten voor de saus in een steelpan. Breng zachtjes aan de kook en laat dan verder sudderen op een laag vuur. Blijf gedurende 17 tot 20 minuten roeren, tot de saus ingedikt is.

6. Snijd de knolselder overlangs in acht delen, verdeel daarna elk deel in drie kleinere stukjes. Pluk de geroosterde blaadjes tijm en rozemarijn en doe ze bij de paprika, samen met de knolselder, een halve eetlepel olie, een snuf zout en een draai van de pepermolen.

7. Prik drie stukjes knolselder op elk spiesje, met telkens een stukje paprika ertussen. Verhit daarna een grillpan op een hoog vuur met een halve eetlepel olijfolie. Leg de spiesjes erin en schroei elke zijde zo’n drie minuten.

8. Leg de spiesjes op een schaal en besprenkel ze met de warme saus. Serveer met een flinke snuf van het rozemarijnzout.

Een recept van Yotam Ottolenghi, foto: Louise Hagger © The Guardian