‘Ik vind het leuk om mensen de kleine handelingen aan te leren die ook heel eenvoudige gerechten bijzonder maken: een beetje tijm toevoegen, een klontje boter, een kneep citroen… Niemand wil alle dagen twintig specerijen gebruiken en vier uur lang dingen in stukjes snijden’, zei Mari Maris toen we haar gingen opzoeken in haar moestuin in Picardië. Het recept hieronder, uit haar nieuwste boek Groenten, illustreert wat ze bedoelt. Serveer er een salade bij van winterpostelein of rode biet, en knapperige baguette.

Als hoofdgerecht voor 1 of 2 eters:

Crêpebeslag (volgens het extra recept onderaan, of je eigen recept)

klontje boter

2 à 3 preien, in niet al te fijne ringen

1 eetl honing

1,2 dl witte wijn

4 eetl crème fraîche

ca. 100 g geitenkaas van de rol, verkruimeld

zonnebloemolie

Bereiding

1. Bak grote dunne crêpes en houd ze warm onder een deksel op een bord op een pan zachtkokend water (u ziet u het voor u, toch?).

2. Smelt intussen in een steelpannetje met dikke bodem een klontje boter en fruit de helft van de prei erin. Voeg de honing en wijn toe, breng aan de kook en draai het vuur lager. Laat tot de helft inkoken en voeg dan de crème fraîche toe. Laat op middelhoog vuur in zo’n 7 minuten inkoken tot dikke saus, schep af en toe om vanaf de bodem.

3. Voeg de laatste prei toe, laat nog 1 à 3 minuten smaakgaren en maak af met peper & zout.

4. Beleg de helft van 1 crêpe met een royale schep saus, strooi er geitenkaas over,

vouw dicht, strooi er nog wat kaas over en vouw nu dubbel tot een driehoek.

5. Serveer elke eter zo’n crêpe en vul de volgende pannenkoeken pas als u zover bent – te vroeg gevuld worden ze zompig.

Crêpes, basisbeslag

200 g bloem

3 à 4 eieren, hoe meer ei hoe luchtiger

3,5 à 4 dl melk

zonnebloemolie

1. Doe de bloem in een kom, meng het ei erdoor en vervolgens de melk in gedeeltes. Roer steeds helemaal glad voor u meer melk toevoegt. Maak zo een glad, lopend beslag.

2. Schep een (soep)lepel beslag in het midden van een goed hete crêpe- of koekenpan waarin u een dun laagje zonnebloemolie hebt verhit. Draai de pan snel schuin rond zodat het beslag zo dun mogelijk uitvloeit in de pan. Bak de crêpe tot er gaatjes in het deeg komen, draai dan om en bak de andere kant ook goudbruin. Pannenkoeken bakt u op dezelfde manier, maar met iets meer (en eventueel dikker) beslag.

3. Houd gebakken crêpes warm onder een deksel op een bord dat op een pan heet water staat. 2 à 3 crêpes per persoon zou genoeg moeten zijn. Als ze voor later zijn, kunt u ze ook op een stuk alufolie stapelen, dek de stapel steeds af met alufolie om ze soepel te houden.

Houdbaarheid: 3 à 4 dagen, dek strak af om uitdrogen te voorkomen. Altijd handig om een paar crêpes achter de hand te hebben als u ineens iets kleins wil maken.

Recept en foto: Mari Maris