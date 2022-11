Als je dit recept in de vingers krijgt, heb je goud in handen: het past in elk seizoen, je kunt er altijd alles voor in huis hebben en het is ook nog eens budgetvriendelijk. Buig het onbezorgd om naar de noden van het moment: je kunt in plaats van currypasta currypoeder gebruiken, de spinazie vervangen door een andere groente; en als je geen verse chilipeper hebt, neem je gewoon gedroogde.