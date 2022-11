Bakplaat met wortel, couscous en halloumi

‘Ovenschotel met wortel, couscous en piepkaas’ heet dit recept in Rani’s goed plan, het kookboek dat radiopresentatrice Rani De Coninck en culinair styliste Elise Van de Poele samen maakten. ‘Toen we de eerste keer samen kookten, was dit een van de gerechtjes die tornado Elise in een wip op tafel zette. Suze en Rien, de kindjes van Elise, gaven de halloumi (hier uit Berlare), een nieuwe originele naam vanwege het geluid dat de kaas maakt als je erin bijt (en ‘Piep!’ zei de kaas...).’

Voor 4 personen:

1 zoete ui

800 g wortelen

2 teentjes knoflook

1 kl garam masala of baharat (of een andere specerijenmengeling)

½ kl chilivlokken

1 kl currypoeder

handvol rozijnen

350 g couscous

500 ml groentebouillon

1 Berloumi of halloumi

handvol bladpeterselie

olijfolie

peper en zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 185°C.

2. Pel en snijd de ui in repen. Schil de wortelen en snijd in repen. Halveer de langste exemplaren in de lengte. Pel en plet de knoflook. Meng de ui, knoflook en wortelen met 4 eetlepels olijfolie, garam masala, chilivlokken, currypoeder en een snuf zout. Leg in een grote ovenschaal en zet in de voorverwarmde oven op 185°C gedurende 25-30 minuten tot de wortels gaar en licht goudbruin zijn. Haal de ovenschaal uit de oven. Schep alles eruit en leg even opzij.

3. Giet de rozijnen, couscous en bouillon in de ovenschaal. Roer goed om en zet in de oven gedurende 5 minuten. Haal uit de oven, meng de wortelen en ui goed door de couscous en laat alles nog afgedekt 5 minuten rusten.

4. Verhit een scheutje olijfolie en bak de Berloumi of halloumi in plakjes kort aan.

5. Serveer de couscous met de Berloumi en grof gehakte peterselie.

Extra inspiratie:

- Vervang de worteltjes eens door zoete aardappel, pastinaak, koolrabi, afhankelijk van wat er op z’n best is.

- In plaats van Berloumi kun je ook je favoriete vegetarische snack in de ovenschaal gooien, of een vlees- of vissoort die zich daartoe leent, zoals kippenhaasjes of stukjes kabeljauw of koolvis.

Een recept van Rani De Coninck en Elise Van de Poele