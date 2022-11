School in Texas waar schietpartij plaatsvond wordt opgeheven

De basisschool in Uvalde waar op 24 mei een 18-jarige oud-leerling 21 mensen doodschoot, gaat definitief dicht. De plaatselijke gemeenteraad keurde donderdag (lokale tijd) plannen goed voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw.

Eerder werd al besloten dat het huidige gebouw van de Robb Elementary School gesloopt wordt. De nieuwe school heeft nog geen naam, maar zal in het najaar van 2024 geopend worden. De bouw begint volgende zomer, op ruim drie kilometer afstand van de plaats waar het drama plaatsvond.

Ook werd besloten om een ??interim-leider van de politie van het schooldistrict aan te stellen. De huidige bestuurder, Pete Arredondo, werd in augustus ontslagen, nadat hij grotendeels de schuld op zich had genomen voor de trage reactie van zijn agenten op de schietpartij.

De lokale politie heeft zware kritiek gekregen nadat uit onderzoek is gebleken dat tientallen politieagenten tijdens de schietpartij in de gang van de school stonden te wachten en de schutter zeker een uur lang zijn gang lieten gaan. Het leven van zeker enkele slachtoffers had in dat tijdsbestek gered kunnen worden, menen nabestaanden.

De directeur van het Texas Department of Public Safety heeft achteraf toegegeven dat het handelen van het politiekorps ‘een verschrikkelijke mislukking’ was. Volgens hem waren de agenten ter plaatse onvoldoende getraind.