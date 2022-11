Taylor Swift tackelt Ticketmaster na chaos bij ticketverkoop

De Amerikaanse popster Taylor Swift heeft vrijdag stevig uitgehaald naar het platform Ticketmaster, nadat de verkoop van de tickets voor haar komende tournee op chaos is uitgedraaid.

Ticketmaster, het digitale platform dat de tickets voor de Amerikaanse tournee van de zangeres verkoopt, heeft donderdag beslist om de openbare verkoop van die tickets voor het grote publiek af te gelasten wegens de ‘buitengewoon grote belasting voor het ticketsysteem’ en omdat er nog onvoldoende tickets op voorraad waren. Het bedrijf had al meer dan twee miljoen tickets voor selecte groepen van Taylor Swift-fans verkocht in voorverkoop. Door de enorme vraag was de website ook verschillende keren gecrasht.

Tal van ‘Swifties’ hebben op sociaalnetwerksites hun onvrede geuit over de werkwijze van Ticketmaster. Ze klagen aan dat ze urenlang in de digitale wachtrij moesten staan op een haperende website.

• Concerttickets Taylor Swift gaan voor woekerprijzen in VS

In een mededeling op Instagram spaart ook Swift zelf de kritiek op Ticketmaster niet. ‘Het is echt geweldig dat 2,4 miljoen mensen kaartjes konden krijgen, maar het maakt me kwaad dat velen van hen het gevoel hebben dat ze een nachtmerrie moesten doormaken om die te kunnen bemachtigen’, schrijft ze. ‘Ik ga voor niemand excuses inroepen. We hebben hen verschillende keren gevraagd of ze in staat waren om dit soort verzoeken te behandelen. En ze hebben ons verzekerd dat ze dat konden.’

‘Het is ondraaglijk voor mij om fouten te zien gebeuren en er geen verhaal tegen te hebben’, vervolgt Swift, die Ticketmaster evenwel niet bij naam noemt. Het blijft erg moeilijk om ‘een externe entiteit te vertrouwen’, klinkt het nog.

Gerechtelijk onderzoek

De zaak heeft ook kwaad bloed gezet over de de facto monopoliepositie van ticketverkoper Ticketmaster. Verschillende Congresleden hebben deze week al hun ongenoegen geuit. Volgens de krant New York Times heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie ook een antitrustonderzoek naar het bedrijf geopend. Er wordt nagegaan of Live Nation, het moederbedrijf van Ticketmaster, zijn macht in de sector van de livemuziek misbruikt heeft. Het onderzoek dateert wel al van voor de in de soep gedraaide ticketverkoop van Swift.

Het aandeel van Live Nation stond vrijdag tijdelijk 9,5 procent lager, tot het laagste niveau in bijna twee jaar.