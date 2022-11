Opnieuw draait de VN-klimaattop uit op verlengingen. Dat de EU bereid is in een schadefonds te stappen dat de arme landen moet helpen, is een lichtpunt op een top die uitblinkt door chaos.

Als alles muurvast zit, is er nog ­altijd de Europese Unie en haar ­klimaatpaus, Frans Timmermans. Ook in Egypte probeert Europa de meubelen te redden met een ­ultiem voorstel om in te stappen in een ...