Politie pakt man op die bedreigingen uitte in ziekenhuis

In het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis in Anderlecht kwam de man vanochtend aan met een mes, waarna hij dreigende taal sprak. Na een uitgebreide zoektocht werd hij gearresteerd.

De man, gekleed in een grijze jeans en zwarte trui, meldde zich vrijdagochtend in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis in Anderlecht. Daar riep hij in het Arabisch ‘Allahu Akbar’ (‘God is de grootste’). Hij zwaaide met een mes, was agressief en uitte bedreigingen. Hij verklaarde naar verluidt dat hij zou sterven en dat hij zou terugkomen om ‘iedereen te doden’. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. Er vielen geen slachtoffers en de politie startte een zoektocht.

Volgens informatie van Het Nieuwsblad werd hij intussen opgepakt. De man blijkt afkomstig uit de provincie Luxemburg, lokale politie uit die regio werd ook ingeschakeld voor de zoektocht.